Capture ton patrimoine Journées du Patrimoine Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 11h. Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Les photographes amateurs ont eu tout l’été pour réaliser les photos nécessaires pour répondre à la thématique Sur nos chemins de campagne

Venez découvrir leurs réalisations entre le 1er et le 21 septembre à la Maison du Tourisme et les rencontrer à l’occasion de la remise des prix. .

Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

Amateur photographers had all summer to take the photos they needed for the theme: « On our country roads »

German :

Die Amateurfotografen hatten den ganzen Sommer Zeit, um die Fotos zu machen, die sie für das Thema « Auf unseren Landwegen » brauchten

Italiano :

I fotografi dilettanti hanno avuto tutta l’estate per scattare le foto necessarie per il tema: « Sulle nostre strade di campagna »

Espanol :

Los fotógrafos aficionados tuvieron todo el verano para hacer las fotos que necesitaban para el tema: « En nuestras carreteras rurales »

