« Capturer le paysage avec le cœur » – Atelier, Park čutil, Zalog pri Škofljici

« Capturer le paysage avec le cœur » – Atelier Vendredi 5 juin, 15h30 Park čutil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

« Capturer le paysage avec le cœur »

Un événement expérientiel d’une journée au Parc des Sens (Park čutil Škofljica), précédé d’une introduction au DSO Vitadom. Cet événement explore les liens entre la vision, les sens, la nature et l’expérience créative de l’espace à travers trois activités interconnectées.

1. Conférence d’expert

Le programme débute par une conférence d’expert de l’Association Roženica sur le rôle de la vision dans la perception de l’espace, de la lumière et des détails au quotidien. Animée par M. Kosec, la conférence vise à sensibiliser le public à la santé oculaire et à la prévention des troubles de la vision. Une attention particulière est portée à l’influence de la vue sur l’orientation, la compréhension spatiale et la qualité de vie. Cet événement est organisé en partenariat avec le DSO Vitadom et favorise les échanges intergénérationnels. 2. Atelier expérientiel au Parc čutil

Après la conférence, les participants se rendent au Parc des Sens pour un atelier expérientiel guidé, animé par les associations artistiques et touristiques de Škofljica. Cet atelier invite à une perception multisensorielle de l’espace. Les participants explorent l’environnement naturel du parc, ses panoramas, sa lumière, ses textures et ses sons, en se concentrant sur une observation attentive et lente de leur environnement. L’activité allie mouvement, observation et créativité, renforçant ainsi le lien avec la nature.

3. Expérience photographique : Capturez le paysage à travers le cœur

Au cœur du Parc čutil, une installation en bois en forme de cœur symbolise l’événement et offre un point de vue photographique unique. Elle permet aux visiteurs de cadrer le paysage à travers cette structure et de créer un souvenir personnel en pleine nature. L’activité « Photographiez-vous à travers le cœur » encourage la créativité, le jeu des perspectives et une expérience visuelle de l’espace.

Park čutil Primičeva ulica 30-56, 1291 Škofljica Zalog pri Škofljici 1291 Parc sensoriel

« Capturer le paysage avec le cœur »

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