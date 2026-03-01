Capucine Salle polyvalente Gron

Capucine

Salle polyvalente 28 Rue des Courois Gron Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 21:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Déjà invitée avec 606 Reed and Blues, Capucine y apporte chaque fois une corde nouvelle. Laissez-vous embarquer dans une balade sur les terres rouges du grand Ouest. Elle explore, travaille des compositions de répertoire américain de Joan Baez, Bob Dylan ou Johnny Cash avec à chaque fois une inspiration différente. Capucine revisitera le folk et le blues avec des musiques du monde et des traditions chamaniques. Son jeu de guitare comme sa voix et son répertoire évoluent sans cesse. Elle improvise avec sa très belle voix lumineuse qui gagne en nuance, maîtrise et beauté au fil du temps ! .

Salle polyvalente 28 Rue des Courois Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 606-reed-and-blues@orange.fr

