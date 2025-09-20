Capucins Saint-Michel : mémoires vivantes – concert des Goualeurs de Paludate Place des Capucins Bordeaux

Gratuit.

Groupe vocal et instrumental au répertoire éclectique, avec des chants d’ici et d’ailleurs, et, bien sûr, des compositions originales de leur cru, dont le déjà fameux “Tango des Capus”.

Dans le cadre de Capucins Saint-Michel : mémoires vivantes

La mémoire du quartier Capucins Saint-Michel s’invite à ciel ouvert. Lectures, balade, atelier cartes sensibles, exposition et capsules sonores composent une journée où les récits d’hier et d’aujourd’hui se répondent. À l’ombre d’un café ou au détour d’une rue, anecdotes et souvenirs se dévoilent au fil des Capucinades. En soirée, la fresque vidéo du projet Chronosymphonie, mené avec l’artiste Caroline Corbal, illuminera le quartier.

Par la commission “mémoire vivante” de la Halle des Douves, avec le Conseil Citoyen, Komos Structura, CIAM et De Saint-Migue à Porte Neuve.”

La Commission Mémoire Vivante des Douves fait vivre les récits du quartier Capucins – Saint-Michel à travers les voix de ses habitant·es. Elle collecte témoignages, souvenirs et photos, et les partage lors d’expositions, balades, ateliers ou podcasts. Une démarche collective pour transmettre autrement l’histoire du quartier — comme en témoigne cette journée.

Programme complet

10h-18h : Place des Capucins dite “Les Ramblas”

• 10h à 11h : élévation de l’ancienne Porte Neuve

Une reconstitution par le Conseil Citoyen et Jeanne Petit de la Porte des Capucins — dite Porte Neuve — édifiée au XVIIIe siècle et démolie en 1883, sera installée pour évoquer la mémoire des anciens accès à la ville.

Groupe vocal et instrumental au répertoire éclectique, avec des chants d’ici et d’ailleurs, et, bien sûr, des compositions originales de leur cru, dont le déjà fameux “Tango des Capus”.

• 11h à 17h en continu : récolte de récits avec RadioDouves et Komos Structura/les éditions komos

Un micro tendu pour faire entendre les voix du quartier : souvenirs, anecdotes, impressions… Les habitant·es sont invité·es à partager leur mémoire des lieux. Ces témoignages nourriront les prochaines productions sonores de RadioDouves et le prochain ouvrage de Traversanne, récits d’un quartier en mouvement #2

• 15h-16h30 : déambulation dans le quartier (sur inscription)

En compagnie de Sylvie Guizerix, géographe historienne et habitante passionée du quartier, partez en balade fil des rues, des Capucins à Saint-Michel en passant par Sainte-Croix, découvrir leur toponymie et leurs activités passées

• 16h30-17h30 : atelier cartes sensibles / dessine ton quartier

Une carte sensible reflète votre expérience personnelle de l’espace, plutôt que la réalité exacte. Venez dessiner le quartier, non pas tel qu’il est, mais tel que vous le ressentez ou le rêvez!

• 17h30 : lancement des lectures musicales de l’ouvrage “Traversanne, récits d’un quartier en mouvement #1″ par ses auteur.ice.s avec Komos Structura / les éditions komos, en déambulation jusqu’à la Halle des Douves

18h-22h : Halle des Douves

• 18h : poursuite des lectures musicales de l’ouvrage “Traversanne, récits d’un quartier en mouvement #1 »

• 18h : vernissage exposition “Capucins Saint-Michel : mémoires vivantes”

Sélection d’archives de photos à travers les ans du Marché des Douves et du quartier

• 19h30 : les Capucinades, échange d’anecdotes

Apéro des souvenirs : un verre offert à celles et ceux qui partageront une anecdote, un souvenir, un fragment de vie.

• 20h30-21h30 : installation vidéo Chronosymphonie (jardin des Douves)

« Les métiers passent, les gestes restent », fresque vidéo entre mémoire et transmission du quartier Saint-Michel/Capucins, un voyage visuel à la rencontre des gestes et visages du quartier, par Caroline Corbal

A noter : l’exposition est visible tout au long de la journée aux Douves, accompagnée d’une sélection de podcasts et de la vidéo Chronosymphonie diffusée en continu.

Envie de contribuer à cette aventure collective ? Rejoignez-nous et participez à faire vivre la mémoire du quartier !

Contacts : pierre@douves.org / 05 57 71 75 93

Place des Capucins Place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Halle des Douves