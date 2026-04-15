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CAR/MEN CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac

CAR/MEN CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac

CAR/MEN CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac mercredi 15 avril 2026.

Lieu : CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE

Adresse : 57 AVENUE JEAN MOULIN

Ville : 17500 Jonzac

Département : 17

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 21:00

CAR/MEN Début : 2026-04-15 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE 57 AVENUE JEAN MOULIN 17500 Jonzac 17

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