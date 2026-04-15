CAR/MEN CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac
CAR/MEN CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac mercredi 15 avril 2026.
CAR/MEN Début : 2026-04-15 à 21:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE 57 AVENUE JEAN MOULIN 17500 Jonzac 17
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