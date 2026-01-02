CAR/MEN les chicos Mambo Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-04-15 21:00:00
fin : 2026-04-15 22:30:00
2026-04-15
Le casino de Jonzac est très heureux de vous présenter de nouveau la Compagnie Chicos Mambo avec leur spectacle CAR/MEN, ce sera au Centre des Congrès de Jonzac.
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16
English :
The Jonzac casino is delighted to present the Compagnie Chicos Mambo with their show CAR/MEN at the Centre des Congrès de Jonzac.
