Car & Wine Festival Hostellerie des vins de Rognes Rognes

Car & Wine Festival Hostellerie des vins de Rognes Rognes dimanche 23 novembre 2025.

Car & Wine Festival

Dimanche 23 novembre 2025 de 9h à 13h. Hostellerie des vins de Rognes Chemin de Brès RD15 Rognes Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 13:00:00

2025-11-23

Nouveau Rassemblement Car & Wine à l’Hostellerie des vins de Rognes !

Le RDV des passionné(e)s d’automobiles vintages, sportives et youngtimers, et d’amateurs de bons vins !

Partagez une matinée chaleureuse autour d’un verre de nos vins AOP rouges blancs ou rosés !



Le groupe Wabi Sabi assurera l’ambiance musicale lors d’un petit concert en fin de matinée. .

Hostellerie des vins de Rognes Chemin de Brès RD15 Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 92 73 caveaudevente@hvrognes.com

English :

New Car & Wine Gathering at the Hostellerie des vins de Rognes!

The place to be for vintage, sports and youngtimer car enthusiasts, as well as wine lovers!

German :

Neues Car & Wine Rassemblement in der Hostellerie des vins de Rognes!

Der Treffpunkt für Liebhaber von Vintage-Autos, Sportwagen und Youngtimern sowie für Weinliebhaber!

Italiano :

Raduno New Car & Wine all’Hostellerie des vins di Rognes!

Il luogo d’incontro per gli appassionati di auto d’epoca, sportive e youngtimers, e per gli amanti dei vini pregiati!

Espanol :

¡Encuentro de coches nuevos y vinos en la Hostellerie des vins de Rognes!

El punto de encuentro de los apasionados de los coches antiguos, deportivos y de época, y de los amantes de los buenos vinos

L’événement Car & Wine Festival Rognes a été mis à jour le 2025-10-02 par Office Municipal de Tourisme de Rognes