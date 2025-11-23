Car & Wine Festival Hostellerie des vins de Rognes Rognes
Car & Wine Festival Hostellerie des vins de Rognes Rognes dimanche 23 novembre 2025.
Car & Wine Festival
Dimanche 23 novembre 2025 de 9h à 13h. Hostellerie des vins de Rognes Chemin de Brès RD15 Rognes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 13:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Nouveau Rassemblement Car & Wine à l’Hostellerie des vins de Rognes !
Le RDV des passionné(e)s d’automobiles vintages, sportives et youngtimers, et d’amateurs de bons vins !
Partagez une matinée chaleureuse autour d’un verre de nos vins AOP rouges blancs ou rosés !
Le groupe Wabi Sabi assurera l’ambiance musicale lors d’un petit concert en fin de matinée. .
Hostellerie des vins de Rognes Chemin de Brès RD15 Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 92 73 caveaudevente@hvrognes.com
English :
New Car & Wine Gathering at the Hostellerie des vins de Rognes!
The place to be for vintage, sports and youngtimer car enthusiasts, as well as wine lovers!
German :
Neues Car & Wine Rassemblement in der Hostellerie des vins de Rognes!
Der Treffpunkt für Liebhaber von Vintage-Autos, Sportwagen und Youngtimern sowie für Weinliebhaber!
Italiano :
Raduno New Car & Wine all’Hostellerie des vins di Rognes!
Il luogo d’incontro per gli appassionati di auto d’epoca, sportive e youngtimers, e per gli amanti dei vini pregiati!
Espanol :
¡Encuentro de coches nuevos y vinos en la Hostellerie des vins de Rognes!
El punto de encuentro de los apasionados de los coches antiguos, deportivos y de época, y de los amantes de los buenos vinos
L’événement Car & Wine Festival Rognes a été mis à jour le 2025-10-02 par Office Municipal de Tourisme de Rognes