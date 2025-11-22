CARA ROSE – PALOMA – CLUB Nimes

CARA ROSE – PALOMA – CLUB Nimes samedi 22 novembre 2025.

CARA ROSE Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : CARA ROSEL’auteure-compositrice-interprète Cara Rose poursuit son ascension fulgurante sur le circuit de la scène avec sa sixième tournée européenne en 18 mois. Après avoir fait salle comble à Glasgow, sa ville natale, et dans tout le Royaume-Uni, Cara captive désormais le public européen avec ses paroles directes, passionnées et perspicaces. Après des concerts à guichets fermés en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Belgique, en France et aux Pays-Bas, Cara présentera son puissant spectacle dans de nouvelles villes en novembre 2025.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALOMA – CLUB 250 CHEMIN DE L’AERODROME 30000 Nimes 30