NOTHING MORE – Elysee Montmartre Paris

NOTHING MORE Début : 2025-11-26 à 18:30. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRÉSENTE : NOTHING MOREAchat limité à 8 billets par commande.Nothing More Catch Your Breath Solence AnkorNOTHING MORE combine le cérébral et le sublime. La musique que Jonny Hawkins, Mark Vollelunga, Daniel Oliver et Ben Anderson font ensemble est primale, élémentaire et même charnelle. Leur base est entêtante et lourde, remplie de nuances créatives qui récompensent les écoutes répétées, tandis que les accroches s’envolent toujours, entrelacées dans une délicieuse danse entre l’accessibilité et l’expérimentation.Ils ont déjà obtenu trois nominations aux GRAMMY et deux plaques d’or tout au long de leur parcours. L’album SPIRITS de 2022, qui a produit des chansons comme « YOU DON’T KNOW WHAT LOVE MEANS » et « TIRED OF WINNING », qui s’est classée dans le Top 5, a permis à NOTHING MORE d’approfondir ses penchants ésotériques sans pour autant sacrifier la mélodie. Deux ans plus tard, CARNAL leur permet de boucler la boucle avec une précision ciblée.CARNAL rappelle leur album éponyme de 2014 et l’énergie débordante de chansons comme « This is the Time (Ballast) », tandis que des interludes puissants et des transitions trippantes ancrent le tout. Si SPIRTS était de l’eau, CARNAL est du feu. NOTHING MORE sonne mordant, viscéral et direct.« Nous voulions revenir à nos racines et voir ce que cela donnerait en 2024 », explique Hawkins. « SPIRITS était une plongée introspective et profonde. Nous voulions que celui-ci soit immédiat. CARNAL est un peu plus dur et plus axé sur les guitares. Il y a toujours beaucoup de profondeur dans la musicalité. Nous avons conservé les éléments de niche, marginaux et progressifs, mais nous nous sommes aussi assurés que chaque refrain soit un banger ».Kerrang ! a classé NOTHING MORE parmi les 22 artistes qui façonnent l’avenir du rock, aux côtés de Nine Inch Nails, Twenty One Pilots et Bring Me The Horizon. Le frontman Hawkins, qui a rencontré le guitariste Vollelunga avant qu’ils ne soient en âge de conduire, figure aux côtés de Billie Joe Armstrong, Dave Grohl et Hayley Williams dans le Top 50 des plus grandes rockstars du monde établi par le magazine anglais.« Une vraie rock star devrait être quelqu’un qui dirige la culture par le biais de la musique », a déclaré Hawkins lorsqu’on lui a décerné cet honneur. « Ils orientent le monde dans une certaine direction. Ils peuvent amenerIls peuvent amener les gens à penser différemment. Pendant longtemps, il n’y a pas eu de groupes dignes de ce nom. Aujourd’hui, les gens sortent de leur hibernation. Ils veulent quelque chose de philosophique.« IF IT DOESN’T HURT » est devenu le prochain single de NOTHING MORE à figurer dans le Top 10 au début de l’année 2024. CARNAL peut également se vanter d’avoir écrit la grande et vibrante « ANGEL SONG » (avec David Draiman de Disturbed). « STUCK est probablement la chanson la plus lourde que nous ayons jamais écrite », déclare Vollelunga à propos de la liste de titres de CARNAL. « De l’autre côté du spectre, ‘DOWN THE RIVER’ est très singer-songwriter et ‘FREEFALL’ sera l’hymne émotionnel intemporel pour ceux qui en ont besoin.L’authenticité et la passion de la confession lient toutes les chansons entre elles. Les paroles sont nées d’une période de bouleversements dans la vie de Hawkins, qui a fini par quitter la Louisiane pour s’installer dans le Tennessee. « Ma vie a été complètement réinitialisée », explique-t-il. « Tout a été chamboulé.Une poignée de collaborations diverses viennent enrichir CARNAL, notamment avec la star du phonk Sinizter (« STUCK »), Eric Vanlerberghe de I Prevail (« HOUSE ON SAND »), et Draiman sur « ANGEL SONG », qui aborde « l’éternelle lutte entre l’esprit libre et rebelle de l’individu contre l’enchevêtrement écrasant de l’inévitabilité des systèmes sociétaux », explique Hawkins. « Bien que certains de ces systèmes soient nécessaires à un certain degré dans une société civilisée, il arrive un moment où ils piègent autant de personnes qu’ils n’en aident.autant de personnes qu’ils en aident. Cette chanson fait appel à l’instinct rebelle et libre ou à l’espoir qui sommeille en chacun de nous.« GIVE IT TIME » et “DOWN THE RIVER” sont des messages d’espoir sans équivoque. « Ces chansons s’adressent à tous ceux qui se trouvent à un moment de leur vie où ils sont usés ou battus », déclare Hawkins.Plusieurs interludes apparaissent tout au long de l’ouvrage – « CARNAL », « HEAD », « HEART », « SIGHT » et « SOUND » – qui reflètent les icônes et les marqueurs psychométriques que Hawkins a utilisés pour construire son SPIRITS TEST. Ce quiz de 25 questions est un méta-test de personnalité inspiré du test de personnalité Myers-Briggs, des « Big 5 », de l’ennéagramme, des travaux d’Alan Watts, ainsi que d’un peu de zodiaque et de spiritualité.Oliver salue SPIRITS comme « probablement l’album le plus progressif que nous ayons sorti – des chansons denses avec beaucoup d’exploration musicale, ce qui a toujours été une grande p

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75