Caravan tour 2025 huitième date Rue du Stade Querrien

Caravan tour 2025 huitième date Rue du Stade Querrien mardi 12 août 2025.

Caravan tour 2025 huitième date

Rue du Stade Boulodrome Querrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 18:00:00

fin : 2025-08-12 01:00:00

Date(s) :

2025-08-12

Huitième date ! Retour à Querrien pour le Caravan Tour !

Ah oui le Caravan Tour, si tu connais pas, c’est un festival itinérant, qui débarquera en début d’aprem, avec sa splendide caravane-scène qui se déploiera près de son pote camion qui s’ouvre en buvette, pas mal non ?

Si tu veux en savoir plus, fais un tour ici ! https://www.caravantour.fr/

En quelques heures, une joyeuse équipe de saltimbanques installera de quoi faire la fête et vous faire découvrir sa vision de la culture, parce qu’au Caravanistan on est sûr que la culture peut être accessible à tous, sans être élitiste, ni mainstream.

Et tout ça pour la modique somme de… ce dont tu pourras nous donner !

Eh oui, c’est prix libre, à pas confondre avec gratuit, hein !

Prix libre, ça veut dire que c’est payant, mais tu choisis ce que tu donnes en fonction de ce que l’on te propose et selon tes moyens.

Plutôt cool, non ?

Nous on trouve que oui, et il ne tient qu’à toi de jouer le jeu pour que ça marche, alors fais-nous plaisir !

Au programme de cette année, accroche-toi !

Cette année, pas moins de 2 spectacles et 2 concerts par soir vous attendent !

En compagnie de Cœur de Palmier ! Que d’autres connaissent sous le blaze de DJ Taggle…

Au programme un mix entre le DJ et le théâtre de rue, où nous (et peut-être lui aussi) ne savons pas vraiment ce qu’il va s’y passer…

Ensuite, place à la chanson ! Celle qui chante debout, comme elle dit… Elle, c’est Emeline Tout Court ! Elle, son accordéon et sa gouaille légendaire !

Nous prendrons de la hauteur avec la première circassienne à accompagner le Caravan Tour !

Les projecteurs s’allumeront sur Virginie Gerbeau, qui nous offre sa création toute fraîche de cirque contemporain Au fil de l’Ombre.

Vous aurez l’exclusivité mondiale de découvrir ce spectacle avant le reste de l’univers !

Enfin cette année le Caravan Tour casse les frontières et traverse même l’atlantique !

Elles nous viennent du Mexique et squattent les planches européennes depuis le mois de Mai pour finir sur celles du Caravanistan, nous avons l’honneur d’accueillir avec nous: La Terrorista del Sabor !!!

Avec un mélange d’électro, de cumbia un peu punk et de militantisme.

On vous promets que vous allez danser !

Alors qu’est ce t’en dit ?

On se fou pas de taggle ?

A très vite sur la route ! .

Rue du Stade Boulodrome Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 81 59 07 64

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Caravan tour 2025 huitième date Querrien a été mis à jour le 2025-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS