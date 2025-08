Caravane de marionnettes La Pommeraie – Parc du Landry Rennes

Caravane de marionnettes La Pommeraie – Parc du Landry Rennes mercredi 27 août 2025.

Caravane de marionnettes La Pommeraie – Parc du Landry Rennes Mercredi 27 août, 15h30 Ille-et-Vilaine

Inscription obligatoire pour les ateliers de construction sur: monopulpoart@gmail.com

Caravane de marionnettes est un projet itinérant qui propose de découvrir l’art de la marionnette et se déroulera dans cinq lieux du quartier du Blosne, Pommeraie et Fernand Jacques.

Le projet de Caravanes de marionnettes est un projet itinérant de rue dans le quartier du Blosnes autour de l’art de la marionnette. Depuis 2021, Pendant 10 jours au mois d’août, des ateliers ouvert à tous et gratuit sont proposés par la compagnie Monopulpo : – atelier de construction de marionnette à main prenante,ou à quatre fils, dont l’apprentissage et le plus rapide et accessible, les participantes de l’atelier peuvent ensuite ramener leur marionnette chez eux . Il y aura également un atelier atelier de manipulations des marionnettes que la compagnie mettra à la disposition du public ( types de marionnettes très variés : à fil, à gant, portée …).

La compagnie propose aussi des représentations de leurs spectacles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-27T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-27T18:30:00.000+02:00

La Pommeraie – Parc du Landry 174 rue de Chateaugiron La Pommeraie Rennes 35042 Ille-et-Vilaine