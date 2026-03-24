Caravane des Cinémas d’Afrique Ciné Mourguet Sainte-Foy-lès-Lyon

Caravane des Cinémas d’Afrique

Ciné Mourguet 15 Rue Deshay Sainte-Foy-lès-Lyon Rhône

Tarif : 3.5 – 3.5 – 4 EUR

Différence entre courts-métrages et longs métrages

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-21

La 18e édition du Festival Caravane des Cinémas d’Afrique aura lieu du 21 au 26 avril 2026 au Ciné Mourguet et dans 30 salles partenaires à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes.

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Ciné Mourguet 15 Rue Deshay Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 59 01 46 cinemourguet@cinemourguet.com

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English :

The 18th edition of the Festival Caravane des Cinémas d?Afrique will take place from April 21 to 26, 2026 at Ciné Mourguet and in 30 partner theaters across the Auvergne-Rhône-Alpes region.

L’événement Caravane des Cinémas d’Afrique Sainte-Foy-lès-Lyon a été mis à jour le 2026-03-20 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme