Caravane des ESTivants – Apéro-spectacle « Comme Ils disent » Camping de Châlons en Champagne – Terracamps Châlons-en-Champagne

Caravane des ESTivants – Apéro-spectacle « Comme Ils disent » Camping de Châlons en Champagne – Terracamps Châlons-en-Champagne vendredi 15 août 2025.

Caravane des ESTivants – Apéro-spectacle « Comme Ils disent » Vendredi 15 août, 18h00 Camping de Châlons en Champagne – Terracamps Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-15T18:00:00 – 2025-08-15T20:00:00

Fin : 2025-08-15T18:00:00 – 2025-08-15T20:00:00

Pour la Caravane des ESTivants, le Centre national des Arts du Cirque de Châlons en Champagne a transmis la proposition à 3 jeunes diplômés : Sonny Crowden, Yu-Yin Lin et Mats Oosterveld. Ils préparent la création Comme ils disent, qui prend la forme d’un spectacle hybride mêlant techniques circassiennes, chansons et numéros de cabaret.

Un format « d’apéro-spectacle » qui mêle découverte d’une création artistique originale suivie d’un temps d’échange convivial avec les artistes en tournée cet été pour 10 dates dans les campings du Grand Est dans le cadre du plan « En camping » du ministère de la Culture.

Camping de Châlons en Champagne – Terracamps Rue de Plaisance, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 68 38 00 https://www.terracamps.com/camping-nature/camping-de-chalons-en-champagne

Apéro-spectacle hybride mêlant techniques circassiennes, chansons et numéros de cabaret

Comme ils disent