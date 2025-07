Caravane des Sciences à Image sonore Courcelles-lès-Montbard Courcelles-lès-Montbard

Caravane des Sciences à Image sonore 18 et 19 juillet Courcelles-lès-Montbard Côte-d’Or

Parking gratuit sur place.

Début : 2025-07-18T14:00:00 – 2025-07-18T23:55:00

Fin : 2025-07-19T14:00:00 – 2025-07-19T23:55:00

Image sonore accruille la Caravane des Sciencesles 18 et 19 juillet de 14h à minuit.

Au programme :

– huit concerts ;

– six ateliers de musique informatique ;

– huit mappings à partir de 22h30, dont deux projections autour de la géométrie non euclidienne.

Plus d’informations : www.imagesonore.net

Courcelles-lès-Montbard Rue Haute, 21500 Courcelles-lès-Montbard Courcelles-lès-Montbard 21500 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté Gratuit

© Serge Meyer