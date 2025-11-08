Caravane du livre Yzeurespace Yzeure

Caravane du livre Yzeurespace Yzeure samedi 8 novembre 2025.

Caravane du livre

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

2025-11-08

2025-11-09

2025-11-08 2025-11-09

Organisée par l’association Pré-textes, ce salon du livre accueille plus de soixante auteurs, littérature jeunesse, éditeurs, associations littéraires, artisans du livre, expositions, animations

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 90 96 62 pretextes.asso@outlook.fr

English :

Organized by the Pré-textes association, this book fair welcomes more than sixty authors, children?s literature, publishers, literary associations, book artisans, exhibitions and events

German :

Organisiert von der Vereinigung Pré-textes, empfängt diese Buchmesse mehr als sechzig Autoren, Kinderliteratur, Verleger, literarische Vereinigungen, Buchhandwerker, Ausstellungen, Animationen

Italiano :

Organizzata dall’associazione Pré-textes, questa fiera del libro presenta oltre sessanta autori, letteratura per ragazzi, editori, associazioni letterarie, artigiani del libro, mostre ed eventi

Espanol :

Organizado por la asociación Pré-textes, este salón del libro reúne a más de sesenta autores, literatura infantil, editores, asociaciones literarias, artesanos del libro, exposiciones y eventos

