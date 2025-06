Caravane du sport au village Colombier Place du colombier Rennes 10 juillet 2025

Caravane du sport au village Colombier Place du colombier Rennes Jeudi 10 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Village d’animations sportives et récréatives pour toutes et tous

Le temps d’un aprés-midi venez profiter de multiples ateliers sportifs, parcours de motricité, jeux en bois, détente et DJSET, goûter et OPEN MIC pour celles et ceux qui veulent donner de la voix.

2025-07-10T16:00:00.000+02:00

2025-07-10T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T19:00:00.000+02:00

Place du colombier place du colombier 35000 rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine