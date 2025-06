CARAVANE SPORTIVE – L’Île-Bouchard 17 juillet 2025 10:00

Indre-et-Loire

CARAVANE SPORTIVE Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-18 18:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Le département propose une étape à L’ÎLE BOUCHARD, les 17 et 18 juillet, de 10h à 18h, afin de faire découvrir des activités sportives à tous les publics.

La mini caravane ( pour les 3-6 ans) propose handball, équitation, judo, tennis …

Le département propose une étape à L’ÎLE BOUCHARD, les 17 et 18 juillet, de 10h à 18h, afin de faire découvrir des activités sportives à tous les publics.

La mini caravane ( pour les 3-6 ans) propose handball, équitation, judo, tennis …

Les plus grands pourront découvrir l’aéronautique, les street sports, le canoë kayak, tir à l’arc, le sport adapté , le handisport … .

Place Bouchard

L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15 accueil@mairie-ilebouchard.fr

English :

On July 17 and 18, from 10 a.m. to 6 p.m., the department will be stopping off at L’ÎLE BOUCHARD to introduce all ages to sporting activities.

The mini caravan (for 3-6 year-olds) offers handball, horse-riding, judo, tennis…

German :

Das Département bietet am 17. und 18. Juli von 10 bis 18 Uhr einen Zwischenstopp auf L’ÎLE BOUCHARD an, um allen Besuchern sportliche Aktivitäten näherzubringen.

Die Mini-Karawane ( für 3- bis 6-Jährige) bietet Handball, Reiten, Judo, Tennis …

Italiano :

Il 17 e 18 luglio, dalle 10.00 alle 18.00, il dipartimento organizza una tappa a L’ÎLE BOUCHARD per avvicinare tutte le età alle attività sportive.

La mini carovana (per bambini dai 3 ai 6 anni) propone pallamano, equitazione, judo, tennis, ecc.

Espanol :

Los días 17 y 18 de julio, de 10.00 a 18.00 h, el departamento se detendrá en L’ÎLE BOUCHARD para iniciar a todas las edades en las actividades deportivas.

La minicaravana (para niños de 3 a 6 años) propone balonmano, equitación, judo, tenis, etc.

L’événement CARAVANE SPORTIVE L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2025-06-14 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme