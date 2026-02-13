Caravane Tour Aliénor Quais de Bordeaux, Placette de Munich, Bordeaux

Caravane Tour Aliénor Quais de Bordeaux Mercredi 18 février, 10h00 Placette de Munich Gironde

Caravane Tour Aliénor

Sensibilisation au handicap visuel et au chien guide.

Notre association sera présente mercredi 18 février placette de Munich afin de sensibiliser les passants au handicap visuel et aux bienfaits des chiens guides.

Vous pourrez découvrir le handicap visuel à travers des jeux sensoriels mettant en œuvre d’autres sens que la vue.

Vous pourrez également marcher les yeux bandés avec un chien guide « pilote » (adultes uniquement).

Placette de Munich Quais de Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Jeux sensoriels et témoignages pour sensibiliser tous les publics au handicap visuel et au chien guide. chiens guides Centre Aliénor