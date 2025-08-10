CARAVANSERAILS – Voix et voyages [Cie AR’KHAN] Emmanuelle TROY / Feat. Ashmi REED La Guinguette Chez Alriq – BORDEAUX [33] Bordeaux

CARAVANSERAILS – Voix et voyages [Cie AR'KHAN] Emmanuelle TROY / Feat. Ashmi REED Dimanche 10 août, 17h00 La Guinguette Chez Alriq – BORDEAUX [33] Gironde

Entrée prix libre (+ happy hour au bar)

2025-08-10T17:00:00 – 2025-08-10T19:00:00

CARAVANSERAILS – Voix et voyages

Concert commenté et interactif

à La Guinguette CHEZ ALRIQ [Bordeaux]

…ou comment voyager loin sans quitter les rives de la Garonne !

Emmanuelle TROY*, vocaliste virtuose et multi-instrumentiste, nous offre, en complicité pour la toute première fois avec le fascinant joueur de ney Ashmi REED**, un concert commenté et intéractif autant coloré que dépaysant.

, venez à la rencontre des musiques, couleurs vocales et instruments traditionnels d’Orient.

Chants sépharades ou persans, musique des bardes kurdes, des marins grecs, des bergers tibétains ou mongols… : ́ , , , ̂ , .

Parmi les instruments rares et beaux à découvrir (et essayer, pour certains !) :

ney, saz et curabab turcs, lavta grec, tanbûr ouïghour, buzuq kurde, setâr iranien, zurna, bendir, EdenCello, flûtes (traversières ou harmoniques), bols tibétains, huluse chinois, bawu, multiples guimbardes…

Avec ces musiciens chaleureux et passionnés, venez échanger autour de ces instruments et musiques, de leur histoire, des cultures dont ils sont issus…

• https://youtu.be/ygEvz4n72RA

• https://arkhan-asso.com

• https://www.laguinguettechezalriq.com/events/caravanserails-voix-et-voyages

* « Trans-Eurasienne », « Orient(s) », « La muraille et le vent », « Mēhmān »…

** Spécialiste des instruments turcs, il est l’initiateur – bien connu chez Alriq – des Jam musiques du monde

Concert commenté et interactif Musiques d’Orient – de l’Espagne sépharade à la Mongolie, via la Route de la soie. À la découverte d’instruments et de chants rares et beaux, de peuples souvent méconnus RoutedelaSoie RoutesdelaSoie

Photo : Pierre Diener / Conception graphique : Léo Rousseau + Emmanuelle Troy