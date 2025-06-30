CARCACA – La Merise Trappes

CARCACA – La Merise Trappes vendredi 16 janvier 2026.

CARCACA Début : 2026-01-16 à 20:30. Tarif : – euros.

LA MERISE PRÉSENTE : CARCACAPortés par une énergie phénoménale et une musique à haute densité percussive jouée sur scène, les dix interprètes du magistral ballet C A R C A Ç A associent gestuelle de club et mouvements hérités de danses folkloriques. C’est un tourbillon qu’orchestre Marco da Silva Ferreira, où gestes, musique, lumières et costumes produisent de la dopamine à forte dose.Pris dans un flux physique et intuitif, les interprètes forment un collectif en recherche d’une identité, à l’heure où les crispations identitaires se renforcent, d’un individu, d’une classe sociale ou d’une nationalité à l’autre, le chorégraphe portugais appréhende la notion trouble d’identité, aussi philosophique que politique, par la danse collective.C A R C A Ç A donne une place aux histoires individuelles au sein d’une communauté neuve et inclusive, pour un manifeste libérateur.

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78