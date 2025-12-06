CARCA’SONNE L’HIVER 3 SUITES POUR VIOLONCELLE DE J.S. BACH Carcassonne

CARCA’SONNE L’HIVER 3 SUITES POUR VIOLONCELLE DE J.S. BACH

Place Saint-Nazaire Carcassonne Aude

Tarif : 70 – 70 – 100 EUR

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Le Centre des monuments nationaux, en collaboration avec la Ville de Carcassonne, présente la première édition de Carca’sonne l’hiver.

Ce nouveau rendez-vous culturel met à l’honneur la musique classique et ancienne et le patrimoine invitant le public à découvrir la basilique sous un autre jour.

Du 4 au 7 décembre 2025, la Cité vibrera au rythme de concerts d’exception donnés dans un lieu unique la basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse.

Marc Coppey, grand musicien de notre temps, a choisi d’interpréter 3 suites pour violoncelle seul de Jean- Sébastien Bach. Ces suites, composées entre 1717 et 1723, sont parmi les oeuvres les plus célèbres de tout le répertoire.

L’interprétation de ces chefs-d’oeuvre par Marc Coppey, qu’il joue régulièrement et qu’il a enregistré, nous promet un concert tout en subtilité avec un jeu d’une superbe sobriété et d’une infinie musicalité !

Soliste internationalement reconnu pour ses interprétations exceptionnelles et la vaste exploration de la musique de chambre avec certains des meilleurs musiciens d’aujourd’hui, Marc Coppey est considéré comme l’un des meilleurs violoncellistes au monde et sa réputation de chef d’orchestre ne cesse de grandir sur les podiums internationaux.

English :

The Centre des monuments nationaux, in collaboration with the Ville de Carcassonne, presents the first edition of Carca?sonne l?hiver.

This new cultural event celebrates classical and early music and heritage, inviting the public to discover the basilica in a different light.

From December 4 to 7, 2025, the Cité will vibrate to the rhythm of exceptional concerts given in a unique venue: the Basilica of Saint-Nazaire and Saint-Celse.

Marc Coppey, the great musician of our time, has chosen to perform 3 suites for solo cello by Johann Sebastian Bach. These suites, composed between 1717 and 1723, are among the most famous works in the entire repertoire.

Marc Coppey?s interpretation of these masterpieces, which he plays regularly and has recorded, promises a concert full of subtlety, with superb sobriety and infinite musicality!

Internationally acclaimed for his exceptional interpretations and wide-ranging exploration of chamber music with some of today?s finest musicians, Marc Coppey is considered one of the world?s finest cellists, and his reputation as a conductor continues to grow on the international podium.

German :

Das Centre des monuments nationaux präsentiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Carcassonne die erste Ausgabe von Carca?sonne l’hiver.

Diese neue kulturelle Veranstaltung stellt klassische und alte Musik sowie das Kulturerbe in den Vordergrund und lädt das Publikum dazu ein, die Basilika in einem anderen Licht zu entdecken.

Vom 4. bis 7. Dezember 2025 wird die Stadt im Rhythmus außergewöhnlicher Konzerte vibrieren, die an einem einzigartigen Ort stattfinden: der Basilika Saint-Nazaire et Saint-Celse.

Marc Coppey, ein großer Musiker unserer Zeit, hat sich entschieden, drei Suiten für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach zu interpretieren. Diese Suiten, die zwischen 1717 und 1723 komponiert wurden, gehören zu den berühmtesten Werken des gesamten Repertoires.

Marc Coppey interpretiert diese Meisterwerke, die er regelmäßig spielt und aufgenommen hat, und verspricht uns ein subtiles Konzert mit einem wunderbar nüchternen Spiel und unendlicher Musikalität!

Marc Coppey ist ein international anerkannter Solist für seine außergewöhnlichen Interpretationen und die umfassende Erforschung der Kammermusik mit einigen der besten Musiker unserer Zeit. Er gilt als einer der besten Cellisten der Welt und sein Ruf als Dirigent wächst auf internationalen Podien.

Italiano :

Il Centre des monuments nationaux, in collaborazione con la Città di Carcassonne, presenta la prima edizione di Carca?sonne l’hiver.

Questo nuovo evento culturale punta i riflettori sulla musica classica e antica e sul patrimonio culturale, invitando il pubblico a scoprire la basilica sotto una luce diversa.

Dal 4 al 7 dicembre 2025, Carcassonne si animerà di concerti eccezionali in una cornice unica: la Basilica di Saint-Nazaire e Saint-Celse.

Marc Coppey, il grande musicista del nostro tempo, ha scelto di eseguire 3 suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Queste suite, composte tra il 1717 e il 1723, sono tra le opere più famose dell’intero repertorio.

L’interpretazione di Marc Coppey di questi capolavori, che suona regolarmente e ha registrato, ci promette un concerto pieno di sottigliezze, con un’esecuzione di superba sobrietà e infinita musicalità!

Acclamato a livello internazionale come solista per le sue eccezionali interpretazioni e per l’ampia esplorazione della musica da camera con alcuni dei migliori musicisti di oggi, Marc Coppey è considerato uno dei migliori violoncellisti del mondo e la sua reputazione come direttore d’orchestra continua a crescere sul podio internazionale.

Espanol :

El Centro de monumentos nacionales, en colaboración con el Ayuntamiento de Carcasona, presenta la primera edición de Carca?sonne l?hiver.

Este nuevo evento cultural pone el acento en la música clásica y antigua y en el patrimonio, invitando al público a descubrir la basílica bajo una luz diferente.

Del 4 al 7 de diciembre de 2025, Carcasona se animará con conciertos excepcionales en un marco único: la Basílica de Saint-Nazaire y Saint-Celse.

Marc Coppey, el gran músico de nuestro tiempo, ha elegido interpretar 3 suites para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach. Estas suites, compuestas entre 1717 y 1723, figuran entre las obras más famosas de todo el repertorio.

¡La interpretación de Marc Coppey de estas obras maestras, que toca regularmente y ha grabado, nos promete un concierto lleno de sutileza, con una interpretación de soberbia sobriedad y una musicalidad infinita!

Aclamado internacionalmente como solista por sus excepcionales interpretaciones y su amplia exploración de la música de cámara con algunos de los mejores músicos actuales, Marc Coppey está considerado como uno de los mejores violonchelistas del mundo, y su reputación como director sigue creciendo en el podio internacional.

