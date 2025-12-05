CARCA’SONNE L’HIVER CONCERT ÉVÉNEMENT PAR LE QUATUOR VAN KUIJK Carcassonne

CARCA’SONNE L’HIVER CONCERT ÉVÉNEMENT PAR LE QUATUOR VAN KUIJK

Le Centre des monuments nationaux, en collaboration avec la Ville de Carcassonne, présente la première édition de Carca’sonne l’hiver.

Ce nouveau rendez-vous culturel met à l’honneur la musique classique et ancienne et le patrimoine invitant le public à découvrir la basilique sous un autre jour.

Du 4 au 7 décembre 2025, la Cité vibrera au rythme de concerts d’exception donnés dans un lieu unique la basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse.

De nombreuses fois récompensé pour sa personnalité d’ensemble et son talent hors du commun, le Quatuor Van Kuijk est l’invité des grandes scènes internationales. Parmi ses enregistrements, aujourd’hui Mendelssohn, Schubert, Debussy, Ravel, Mozart.

Fondé en 2012 à Paris, le quatuor Van Kuijk accumule les récompenses depuis quelques années, contribuant ainsi à sa notoriété grandissante.

Élu Rising Stars pour la saison 2017/2018 par le réseau ECHO qui réunit les plus grandes salles de concert européennes, le quatuor a remporté en 2015 le Premier Prix du Wigmore Hall String Quartet Competition , assorti des prix Haydn et Beethoven, et est l’un des BBC New Generation Artists qu’un concert aux BBC PROMS en août 2017 couronnera les deux années du programme.

L’année précédente, le Quatuor Van Kuijk a remporté les Premier Prix et Prix du Public au Concours de Trondheim en Norvège, affirmant ainsi une personnalité et un talent hors du commun.

Il est également Lauréat HSBC du festival d’Aix-en-Provence.

Place Saint-Nazaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

The Centre des monuments nationaux, in collaboration with the Ville de Carcassonne, presents the first edition of Carca?sonne l?hiver.

This new cultural event celebrates classical and early music and heritage, inviting the public to discover the basilica in a different light.

From December 4 to 7, 2025, the Cité will vibrate to the rhythm of exceptional concerts given in a unique venue: the Basilica of Saint-Nazaire and Saint-Celse.

The Van Kuijk Quartet has won numerous awards for its ensemble personality and outstanding talent, and is a regular guest on major international stages. Current recordings include Mendelssohn, Schubert, Debussy, Ravel and Mozart.

Founded in Paris in 2012, the Van Kuijk Quartet has been racking up awards in recent years, contributing to its growing reputation.

Voted Rising Stars for the 2017/2018 season by the ECHO network, which brings together Europe?s leading concert halls, the quartet won First Prize in the 2015 Wigmore Hall String Quartet Competition, along with the Haydn and Beethoven prizes, and is one of the BBC New Generation Artists whose two-year program will culminate in a concert at the BBC PROMS in August 2017.

The previous year, the Van Kuijk Quartet won the First Prize and Audience Prize at the Trondheim Competition in Norway, confirming their outstanding personality and talent.

The Quartet is also an HSBC Laureate of the Aix-en-Provence Festival.

German :

Das Centre des monuments nationaux präsentiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Carcassonne die erste Ausgabe von Carca?sonne l’hiver.

Diese neue kulturelle Veranstaltung stellt klassische und alte Musik sowie das Kulturerbe in den Vordergrund und lädt das Publikum dazu ein, die Basilika in einem anderen Licht zu entdecken.

Vom 4. bis 7. Dezember 2025 wird die Stadt im Rhythmus außergewöhnlicher Konzerte vibrieren, die an einem einzigartigen Ort stattfinden: der Basilika Saint-Nazaire et Saint-Celse.

Das Van Kuijk Quartett wurde für seine Ensemble-Persönlichkeit und sein außergewöhnliches Talent vielfach ausgezeichnet und ist Gast auf den großen internationalen Bühnen. Zu seinen aktuellen Aufnahmen gehören Mendelssohn, Schubert, Debussy, Ravel und Mozart.

Das 2012 in Paris gegründete Van Kuijk Quartett erhält seit einigen Jahren zahlreiche Auszeichnungen und trägt so zu seinem wachsenden Bekanntheitsgrad bei.

Das Quartett wurde vom ECHO-Netzwerk, das die größten europäischen Konzerthäuser vereint, zu den Rising Stars der Saison 2017/2018 gewählt. 2015 gewann das Quartett den ersten Preis der Wigmore Hall String Quartet Competition sowie den Haydn- und Beethoven-Preis und ist einer der BBC New Generation Artists , die mit einem Konzert bei den BBC PROMS im August 2017 die Krönung des zweijährigen Programms sein werden.

Im Jahr zuvor gewann das Van Kuijk Quartett den Ersten Preis und den Publikumspreis beim Wettbewerb in Trondheim, Norwegen, und stellte damit seine außergewöhnliche Persönlichkeit und sein Talent unter Beweis.

Das Quartett ist außerdem HSBC-Preisträger des Festivals von Aix-en-Provence.

Italiano :

Il Centre des monuments nationaux, in collaborazione con la Città di Carcassonne, presenta la prima edizione di Carca?sonne l’hiver.

Questo nuovo evento culturale punta i riflettori sulla musica classica e antica e sul patrimonio culturale, invitando il pubblico a scoprire la basilica sotto una luce diversa.

Dal 4 al 7 dicembre 2025, Carcassonne si animerà di concerti eccezionali in una cornice unica: la Basilica di Saint-Nazaire e Saint-Celse.

Il Quartetto Van Kuijk ha vinto numerosi premi per la sua personalità d’insieme e il suo talento eccezionale, ed è ospite regolare dei maggiori palcoscenici internazionali. Le sue registrazioni attuali includono Mendelssohn, Schubert, Debussy, Ravel e Mozart.

Fondato a Parigi nel 2012, il Quartetto Van Kuijk ha fatto incetta di premi negli ultimi anni, contribuendo alla sua crescente reputazione.

Votato Rising Stars per la stagione 2017/2018 dalla rete ECHO, che riunisce le principali sale da concerto europee, il quartetto ha vinto il primo premio al Concorso per quartetto d’archi della Wigmore Hall del 2015, insieme ai premi Haydn e Beethoven, ed è uno degli artisti della BBC New Generation Artists, il cui programma biennale culminerà in un concerto al BBC PROMS nell’agosto 2017.

L’anno precedente, il Quartetto Van Kuijk ha vinto il Primo Premio e il Premio del Pubblico al Concorso di Trondheim in Norvegia, confermando la sua straordinaria personalità e il suo talento.

È anche un HSBC Laureate del Festival di Aix-en-Provence.

Espanol :

El Centro de monumentos nacionales, en colaboración con el Ayuntamiento de Carcasona, presenta la primera edición de Carca?sonne l?hiver.

Este nuevo evento cultural pone el acento en la música clásica y antigua y en el patrimonio, invitando al público a descubrir la basílica bajo una luz diferente.

Del 4 al 7 de diciembre de 2025, Carcasona se animará con conciertos excepcionales en un marco único: la Basílica de Saint-Nazaire y Saint-Celse.

El Cuarteto Van Kuijk ha ganado numerosos premios por su personalidad de conjunto y su talento excepcional, y es un invitado habitual en los principales escenarios internacionales. Sus grabaciones actuales incluyen obras de Mendelssohn, Schubert, Debussy, Ravel y Mozart.

Fundado en París en 2012, el Cuarteto Van Kuijk ha ido acumulando premios en los últimos años, lo que ha contribuido a su creciente reputación.

Elegido Rising Stars para la temporada 2017/2018 por la red ECHO, que reúne a las principales salas de conciertos de Europa, el cuarteto ganó el Primer Premio en el Concurso de Cuartetos de Cuerda Wigmore Hall 2015, junto con los premios Haydn y Beethoven, y es uno de los Artistas de Nueva Generación de la BBC cuyo programa de dos años culminará con un concierto en la BBC PROMS en agosto de 2017.

El año anterior, el Cuarteto Van Kuijk ganó el Primer Premio y el Premio del Público en el Concurso de Trondheim (Noruega), lo que confirma su destacada personalidad y talento.

También es laureado HSBC del Festival de Aix-en-Provence.

