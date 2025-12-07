CARCA’SONNE L’HIVER LA CONTROVERSE DE KARAKORUM PAR LA CAMERA DELLE LACRIME Carcassonne
CARCA’SONNE L’HIVER LA CONTROVERSE DE KARAKORUM PAR LA CAMERA DELLE LACRIME Carcassonne dimanche 7 décembre 2025.
CARCA’SONNE L’HIVER LA CONTROVERSE DE KARAKORUM PAR LA CAMERA DELLE LACRIME
Place Saint-Nazaire Carcassonne Aude
Tarif : 70 – 70 – 100 EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Le Centre des monuments nationaux, en collaboration avec la Ville de Carcassonne, présente la première édition de Carca’sonne l’hiver.
Ce nouveau rendez-vous culturel met à l’honneur la musique classique et ancienne et le patrimoine invitant le public à découvrir la basilique sous un autre jour.
Du 4 au 7 décembre 2025, la Cité vibrera au rythme de concerts d’exception donnés dans un lieu unique la basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse.
Un voyage musical au coeur du XIIIe siècle ! Inspiré du récit du franciscain Guillaume de Rubrouck, La Camera delle Lacrime vous entraîne de l’Auvergne des troubadours jusqu’à la Chine des Khans.
Un spectacle envoûtant, acclamé en France et à l’international, qui fait vibrer les langues, mélodies, rythmes et fêtes musulmanes, chrétiennes, bouddhiques et profanes des pays traversés.
La Camera delle Lacrime se caractérise par une double conduite artistique assurée par le chanteur Bruno Bonhoure et le metteur en scène Khaï-dong Luong. La conception des programmes, le choix des répertoires, l’invitation faite aux musiciens et aux chanteurs s’opère toujours après un temps important de questionnements et de réflexions. C’est ce qui fait la force et l’identité singulière de cet ensemble.
.
Place Saint-Nazaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie
English :
The Centre des monuments nationaux, in collaboration with the Ville de Carcassonne, presents the first edition of Carca?sonne l?hiver.
This new cultural event celebrates classical and early music and heritage, inviting the public to discover the basilica in a different light.
From December 4 to 7, 2025, the Cité will vibrate to the rhythm of exceptional concerts given in a unique venue: the Basilica of Saint-Nazaire and Saint-Celse.
A musical journey to the heart of the 13th century! Inspired by the story of the Franciscan Guillaume de Rubrouck, La Camera delle Lacrime takes you from the Auvergne of the troubadours to the China of the Khans.
A spellbinding show, acclaimed in France and around the world, that brings to life the languages, melodies, rhythms and celebrations of Muslim, Christian, Buddhist and secular cultures.
La Camera delle Lacrime is characterized by the dual artistic direction provided by singer Bruno Bonhoure and director Khaï-dong Luong. The conception of programs, the choice of repertoires and the invitations extended to musicians and singers always take place after a long period of questioning and reflection. This is the strength and singular identity of this ensemble.
German :
Das Centre des monuments nationaux präsentiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Carcassonne die erste Ausgabe von Carca?sonne l’hiver.
Diese neue kulturelle Veranstaltung stellt klassische und alte Musik sowie das Kulturerbe in den Vordergrund und lädt das Publikum dazu ein, die Basilika in einem anderen Licht zu entdecken.
Vom 4. bis 7. Dezember 2025 wird die Stadt im Rhythmus außergewöhnlicher Konzerte vibrieren, die an einem einzigartigen Ort stattfinden: der Basilika Saint-Nazaire et Saint-Celse.
Eine musikalische Reise ins Herz des 13. Jahrhunderts! Inspiriert von der Erzählung des Franziskaners Guillaume de Rubrouck, führt Sie La Camera delle Lacrime von der Auvergne der Troubadoure bis ins China der Khans.
Ein bezauberndes Spektakel, das in Frankreich und international gefeiert wurde und die Sprachen, Melodien, Rhythmen und muslimischen, christlichen, buddhistischen und weltlichen Feste der Länder, die Sie durchqueren, zum Schwingen bringt.
La Camera delle Lacrime zeichnet sich durch eine doppelte künstlerische Leitung aus, die von dem Sänger Bruno Bonhoure und dem Regisseur Khaï-dong Luong übernommen wird. Die Konzeption der Programme, die Auswahl der Repertoires, die Einladung an die Musiker und Sänger erfolgt immer nach einer wichtigen Zeit der Fragen und Überlegungen. Dies macht die Stärke und die einzigartige Identität dieses Ensembles aus.
Italiano :
Il Centre des monuments nationaux, in collaborazione con la Città di Carcassonne, presenta la prima edizione di Carca?sonne l’hiver.
Questo nuovo evento culturale punta i riflettori sulla musica classica e antica e sul patrimonio culturale, invitando il pubblico a scoprire la basilica sotto una luce diversa.
Dal 4 al 7 dicembre 2025, Carcassonne si animerà di concerti eccezionali in una cornice unica: la Basilica di Saint-Nazaire e Saint-Celse.
Un viaggio musicale nel cuore del XIII secolo! Ispirata alla storia del francescano Guillaume de Rubrouck, La Camera delle Lacrime vi porta dall’Alvernia dei trovatori alla Cina dei khan.
Uno spettacolo affascinante, acclamato in Francia e all’estero, che fa rivivere le lingue, le melodie, i ritmi e le celebrazioni dei Paesi musulmani, cristiani, buddisti e laici che visita.
La Camera delle Lacrime è caratterizzata dalla doppia direzione artistica del cantante Bruno Bonhoure e del regista Khaï-dong Luong. L’ideazione dei programmi, la scelta dei repertori e gli inviti rivolti ai musicisti e ai cantanti avvengono sempre dopo una grande quantità di domande e riflessioni. È questo che dà all’ensemble la sua forza e la sua identità unica.
Espanol :
El Centro de monumentos nacionales, en colaboración con el Ayuntamiento de Carcasona, presenta la primera edición de Carca?sonne l?hiver.
Este nuevo evento cultural pone el acento en la música clásica y antigua y en el patrimonio, invitando al público a descubrir la basílica bajo una luz diferente.
Del 4 al 7 de diciembre de 2025, Carcasona se animará con conciertos excepcionales en un marco único: la Basílica de Saint-Nazaire y Saint-Celse.
¡Un viaje musical al corazón del siglo XIII! Inspirada en la historia del franciscano Guillaume de Rubrouck, La Camera delle Lacrime le llevará de la Auvernia de los trovadores a la China de los janes.
Un espectáculo fascinante, aclamado en Francia y en el extranjero, que da vida a las lenguas, melodías, ritmos y celebraciones de los países musulmanes, cristianos, budistas y laicos que visita.
La Camera delle Lacrime se caracteriza por la doble dirección artística del cantante Bruno Bonhoure y del director Khaï-dong Luong. La concepción de los programas, la elección de los repertorios y las invitaciones que se hacen a los músicos y cantantes siempre tienen lugar tras un gran trabajo de cuestionamiento y reflexión. Esto es lo que da al conjunto su fuerza y su identidad única.
L’événement CARCA’SONNE L’HIVER LA CONTROVERSE DE KARAKORUM PAR LA CAMERA DELLE LACRIME Carcassonne a été mis à jour le 2025-11-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne