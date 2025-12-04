CARCA’SONNE L’HIVER RÉVEIL MUSICAL DE L’ORGUE DE LA BASILIQUE ST-NAZAIRE ET ST-CELSE Carcassonne

CARCA’SONNE L’HIVER RÉVEIL MUSICAL DE L’ORGUE DE LA BASILIQUE ST-NAZAIRE ET ST-CELSE

Place Saint-Nazaire Carcassonne

Tarif : 70 – 70 – 100 EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Le Centre des monuments nationaux, en collaboration avec la Ville de Carcassonne, présente la première édition de Carca’sonne l’hiver.

Ce nouveau rendez-vous culturel met à l’honneur la musique classique et ancienne et le patrimoine invitant le public à découvrir la basilique sous un autre jour.

Du 4 au 7 décembre 2025, la Cité vibrera au rythme de concerts d’exception donnés dans un lieu unique la basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse.

Après une restauration de cet instrument remarquable, Philippe Lefebvre, considéré comme l’un des interprètes et improvisateurs les plus représentatifs de l’orgue français, nous fait l’honneur de sa présence. Ancien titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris, sa carrière de concertiste le conduit dans le monde entier où il est l’invité des grands festivals.

Place Saint-Nazaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

The Centre des monuments nationaux, in collaboration with the Ville de Carcassonne, presents the first edition of Carca?sonne l?hiver.

This new cultural event celebrates classical and early music and heritage, inviting the public to discover the basilica in a different light.

From December 4 to 7, 2025, the Cité will vibrate to the rhythm of exceptional concerts given in a unique venue: the Basilica of Saint-Nazaire and Saint-Celse.

Following the restoration of this remarkable instrument, Philippe Lefebvre, considered one of the most representative performers and improvisers on the French organ scene, will honor us with his presence. A former titular of the great organs of Notre-Dame de Paris, his concert career has taken him all over the world, where he is a guest at major festivals.

German :

Das Centre des monuments nationaux präsentiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Carcassonne die erste Ausgabe von Carca?sonne l’hiver.

Diese neue kulturelle Veranstaltung stellt klassische und alte Musik sowie das Kulturerbe in den Vordergrund und lädt das Publikum dazu ein, die Basilika in einem anderen Licht zu entdecken.

Vom 4. bis 7. Dezember 2025 wird die Stadt im Rhythmus außergewöhnlicher Konzerte vibrieren, die an einem einzigartigen Ort stattfinden: der Basilika Saint-Nazaire et Saint-Celse.

Nach der Restaurierung dieses bemerkenswerten Instruments beehrt uns Philippe Lefebvre, der als einer der repräsentativsten Interpreten und Improvisatoren der französischen Orgel gilt, mit seiner Anwesenheit. Als ehemaliger Inhaber der großen Orgel von Notre-Dame de Paris führt ihn seine Konzertkarriere in die ganze Welt, wo er zu den großen Festivals eingeladen wird.

Italiano :

Il Centre des monuments nationaux, in collaborazione con la Città di Carcassonne, presenta la prima edizione di Carca?sonne l’hiver.

Questo nuovo evento culturale punta i riflettori sulla musica classica e antica e sul patrimonio culturale, invitando il pubblico a scoprire la basilica sotto una luce diversa.

Dal 4 al 7 dicembre 2025, Carcassonne si animerà di concerti eccezionali in una cornice unica: la Basilica di Saint-Nazaire e Saint-Celse.

Dopo il restauro di questo straordinario strumento, Philippe Lefebvre, considerato uno degli esecutori e improvvisatori più rappresentativi della scena organistica francese, ci onorerà della sua presenza. Ex organista titolare di Notre-Dame de Paris, la sua carriera di concertista lo ha portato in tutto il mondo, dove è ospite regolare dei principali festival.

Espanol :

El Centro de monumentos nacionales, en colaboración con el Ayuntamiento de Carcasona, presenta la primera edición de Carca?sonne l?hiver.

Este nuevo evento cultural pone el acento en la música clásica y antigua y en el patrimonio, invitando al público a descubrir la basílica bajo una luz diferente.

Del 4 al 7 de diciembre de 2025, Carcasona se animará con conciertos excepcionales en un marco único: la Basílica de Saint-Nazaire y Saint-Celse.

Tras la restauración de este notable instrumento, Philippe Lefebvre, considerado como uno de los intérpretes e improvisadores más representativos del panorama organístico francés, nos honrará con su presencia. Antiguo organista titular de Notre-Dame de París, su carrera de concertista le ha llevado por todo el mundo, donde es invitado habitual de los grandes festivales.

