Carcassade – Sarbazan, 13 juin 2025 20:00, Sarbazan.

Landes

Carcassade Salle des Fêtes Sarbazan Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 20:00:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Les couverts vous ralentissent dans votre dégustation ? Pas de soucis, avec la carcassade vos doigts suffisent pour se régaler !

Au menu Tourin | Carcasse Frites | Fromage | Nid d’abeille | Café & vin compris.

Pour profiter de se repas à s’en lécher les doigts, il faudra s’inscrire jusqu’au 8/06

Salle des Fêtes

Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 25 55 20

English :

Does cutlery slow you down? Don’t worry, with carcassade your fingers are all you need to feast!

On the menu: Tourin | Carcass French fries | Cheese | Honeycomb | Coffee & wine included.

To enjoy this finger-licking meal, you’ll need to register by 8/06

German :

Das Besteck bremst Sie bei Ihrer Verkostung? Keine Sorge, bei der Karkasse genügen Ihre Finger, um zu genießen!

Auf der Speisekarte stehen: Tourin | Carcasse Frites | Fromage | Nid d’abeille | Café & Wein inbegriffen.

Um sich die Finger zu lecken, müssen Sie sich bis zum 8. Juni anmelden

Italiano :

Le posate vi rallentano? Niente paura, con la carcassa bastano le dita per banchettare!

Il menu: Tourin | Carcassa Patatine | Formaggio | Nido d’ape | Caffè e vino inclusi.

Per gustare questo pasto da leccarsi i baffi, è necessario iscriversi entro l’8/06

Espanol : Carcassade

¿Te frenan los cubiertos? No se preocupe, con la carcasa, ¡sus dedos son todo lo que necesita para darse un festín!

En el menú: Tourin | Carcasa Patatas fritas | Queso | Panal | Café y vino incluidos.

Para disfrutar de esta comida para chuparse los dedos, tendrá que inscribirse antes del 8/06

L’événement Carcassade Sarbazan a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Landes d’Armagnac