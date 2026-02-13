Cardinals en concert, L’Aéronef, Lille

Cardinals en concert Jeudi 19 mars, 20h00 L’Aéronef Nord

8 € / 5 €

Début : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T23:00:00+01:00

Ils sont frères, cousins, amis de longue date. Le groupe irlandais Cardinals compose une musique aux attaches rock en même temps que folk. La colère y gronde parfois mais laisse place aussi à une autre forme de courage, celui de la vulnérabilité. Contestation, désespoir et lumière traversent cet espace singulier, comme un refuge offert à qui souhaitera s’y abriter.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Steve Gullick