Cardio/renforcement Le Louroux Béconnais (Val d’Edre Auxence) Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence

Début : 2025-07-10 18:30:00

fin : 2025-07-10 19:30:00

2025-07-10 2025-07-15 2025-07-17 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31

Animations estivales 100% gratuites, proposées à l’Étang du Petit Anjou du Louroux-Béconnais en juillet 2025.

Nouveauté de cette 15e édition du Louroux Plage, Margerie vous proposera une toute nouvelle séance de sport sur la base de loisirs du Petit Anjou (Le Louroux-Béconnais). Pendant tout le mois de juillet, rendez-vous pour du cardio/renfo les mardis de 19h45 à 20h45 et les jeudis de 18h30 à 19h30. Les séances sont gratuites, ouvertes à tous et ne nécessitent aucune inscription. Pour y participer, rendez-vous derrière la salle du Petit Anjou.

Ces séances sportives sont organisées par la commune en partenariat avec l’association La Gym Lorétaine.

En cas de fortes chaleurs ou d’intempéries, les séances sont susceptibles d’être déplacées à l’espace culturel l’Argerie .

Le Louroux-Béconnais Base de loisir de l’étang du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 88 11 98 communication@val-erdre-auxence.fr

English :

100% free summer entertainment at the Étang du Petit Anjou in Le Louroux-Béconnais in July 2025.

German :

100% kostenlose Sommeranimationen, die im Juli 2025 am Étang du Petit Anjou in Louroux-Béconnais angeboten werden.

Italiano :

Animazione estiva 100% gratuita all’Étang du Petit Anjou di Le Louroux-Béconnais nel luglio 2025.

Espanol :

Entretenimiento estival 100% gratuito en el Étang du Petit Anjou de Le Louroux-Béconnais en julio de 2025.

