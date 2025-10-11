CARDIO ROSE CENTRE AQUATIQUE Ô PEZENAS Pézenas

Avenue de Plaisance Pézenas Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

OCTOBRE ROSE Le samedi 11 octobre mobilisez vous !!

Ô Pézenas vous propose en partenariat avec DECATHLON

Un Cardio Rose à 12h00 ou 17h00, au tarif unique de 5 € chaque cours.

Tous les fonds récoltés pour cette activité iront directement à la Ligue contre le cancer

Rejoignez nous vous dans cette belle initiative, on compte sur vous…

#OCTOBREROSE .

Avenue de Plaisance Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 35 32 00 contact@centresaquatiquesagglo.com

