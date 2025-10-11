CARDIO ROSE CENTRE AQUATIQUE Ô PEZENAS Pézenas
CARDIO ROSE CENTRE AQUATIQUE Ô PEZENAS Pézenas samedi 11 octobre 2025.
CARDIO ROSE CENTRE AQUATIQUE Ô PEZENAS
Avenue de Plaisance Pézenas Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-11
2025-10-11
OCTOBRE ROSE Le samedi 11 octobre mobilisez vous !!
Ô Pézenas vous propose en partenariat avec DECATHLON
Un Cardio Rose à 12h00 ou 17h00, au tarif unique de 5 € chaque cours.
Tous les fonds récoltés pour cette activité iront directement à la Ligue contre le cancer
Rejoignez nous vous dans cette belle initiative, on compte sur vous…
#OCTOBREROSE .
Avenue de Plaisance Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 35 32 00 contact@centresaquatiquesagglo.com
