Carennac en fête avec marché des producteurs

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-09

2025-08-08

Sur deux jours, la population réinvestit le lieu de fête emblématique du village, en lumière et en waaa avec le traditionnel feu d’artifice, en musique avec deux groupes locaux, et avec gourmandise bien sûr avec un marché de producteurs

Tables, bancs, buvette et producteurs locaux s’installent sur la place pour un marché festif en fin d’après-midi le Vendredi. Vente de produits locaux et possibilité de consommer sur place. Soirée animée par le groupe Esta’fete

Dès le milieu d’après-midi le Samedi, une initiation de danses en ligne et des intermèdes musicaux avant le repas concocté par le comité des fêtes, sur réservation. Au menu truffade et parfait à la noix. Soirée animée par Corto Maltese

Et à 23h, feu d’artifice tiré sur l’eau!

Buvette, bonne humeur et guirlandes assurées

Palissade Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 89 91 13 87

Over the course of two days, the village’s emblematic festivities are back in full swing, with lights and waaa with the traditional fireworks display, music with two local bands, and of course a gourmet farmers’ market

An zwei Tagen erobert die Bevölkerung den symbolträchtigen Festplatz des Dorfes wieder, in Licht und Waaa mit dem traditionellen Feuerwerk, in Musik mit zwei lokalen Bands und natürlich in Gaumenfreuden mit einem Bauernmarkt

Nel corso di due giorni, il luogo emblematico del villaggio tornerà sotto i riflettori con il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio, la musica di due gruppi locali e, naturalmente, un mercato agricolo gastronomico

Durante dos días, el emblemático recinto festivo del pueblo volverá a ser el centro de atención con el tradicional castillo de fuegos artificiales, la música de dos grupos locales y, por supuesto, un mercado de productos gourmet

L’événement Carennac en fête avec marché des producteurs Carennac a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Vallée de la Dordogne