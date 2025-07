Carentoir expose ses artistes derrière l’église Carentoir

2025-07-19

2025-07-26

2025-07-19

Pour la sixième année consécutive, l’exposition Carentoir expose ses Artistes se déroulera en 2025 du samedi 19 au samedi 26 juillet.

De plus en plus d’artistes carentoriens participent à cet événement !

Peinture en majorité mais aussi sculpture, scrapbooking, mosaïque, tricot, crochet ou bijoux seront exposés.

Alors venez nombreux admirer tous ces talents révélés !

Rendez-vous tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h à la Maison des Associations de Carentoir, derrière l’église Saint-Marcoul. .

Maison des Associations Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 84 07

