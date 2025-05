Entre mythes de l’Occident et « France, terre d’immigration » : pour une critique des récits dominants – CAREP Paris Paris, 20 mai 2025, Paris.

Le récit national français s’est longtemps construit sur un

imaginaire d’homogénéité – blanc, chrétien, européen – qui a relégué au

second plan la diversité réelle des présences, des apports et des

influences ayant façonné l’histoire du pays. Qu’il s’agisse des mondes

maghrébins, orientaux, africains ou d’autres espaces connectés, ces

héritages ont été effacés ou marginalisés, au profit d’une vision fermée

de l’identité.

L’ouvrage co-dirigé par Pascal Blanchard, France, terre d’immigration,

rappelle que ces présences ne sont ni récentes ni périphériques : elles

s’inscrivent dans plus de treize siècles d’échanges. Si la colonisation

a profondément marqué ces dynamiques, elle s’insère dans un continuum

plus large de circulations – parfois enrichissantes, souvent

inégalitaires – qu’il faut aujourd’hui reconsidérer.

C’est cette critique des récits exclusifs que mène Sophie Bessis. Dans La civilisation judéo-chrétienne : anatomie d’une imposture, elle démonte le mythe d’un héritage homogène et pacifié, construit en opposition à l’islam. Dans La double impasse,

elle interroge deux formes de fondamentalismes dominants – religieux et

marchand – qui passent sous silence les histoires partagées, les

tensions et les métissages, en imposant des modèles clos, normatifs.

Ce

débat entre deux auteurs invite à repenser nos récits collectifs à

partir des échanges de civilisations, non comme idéal abstrait, mais

comme réalité complexe, traversée de conflits et de co-constructions.

Comment construire un récit national qui assume ses héritages multiples

sans les hiérarchiser ? Comment dépasser les silences produits par la

colonisation et l’universalité imposée ? Et comment imaginer un

universel capable d’intégrer les voix longtemps tenues à l’écart – non

comme une concession, mais comme une nécessité politique, intellectuelle

et éthique ?

Réinterroger nos récits, c’est rouvrir la

possibilité d’un « nous » pluriel, en prise avec les complexités du

passé, et capable de penser l’avenir autrement.

Avec :

Pascal Blanchard est historien,

chercheur associé au Centre d’histoire internationale et d’études

politiques de la mondialisation à l’Université de Lausanne, et

co-directeur du Groupe de recherche Achac. Spécialiste de l’histoire

coloniale, des immigrations et des représentations postcoloniales, il

est l’auteur de nombreux ouvrages collectifs et individuels. Parmi ses

publications récentes figurent Notre France noire : de A à Z publié chez Fayard en 2023, Olympisme, une histoire du monde paru en 2024 aux éditions de La Martinière, et France, terre d’immigration : treize siècles de présence du Maghreb, de l’Égypte et de l’Orient publié chez Philippe Rey en 2025. Il a également codirigé avec Nicolas Bancel, François Mitterrand, le dernier empereur. De la colonisation à la Françafrique, paru en avril 2025 chez Philippe Rey.

Sophie Bessis est historienne et essayiste. Elle a été chercheuse

associée à l’Institut de relations internationales et stratégiques

(IRIS), secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des

ligues des droits de l’homme. Elle a également été journaliste et

rédactrice en chef de l’hebdomadaire Jeune Afrique et consultante

pour plusieurs organisations internationales. Son travail interroge les

relations entre l’Occident et les Suds, les enjeux liés à la modernité,

à la laïcité et aux droits. Elle est notamment l’autrice de La double impasse : l’universel à l’épreuve des fondamentalismes religieux et marchands publié à La Découverte en 2014 et réédité aux éditions Riveneuve en 2024, de

Je vous écris d’une autre rive. Lettre à Hannah Arendt,

paru chez Elyzad en 2021, et plus récemment de La civilisation

judéo-chrétienne : anatomie d’une imposture, publié en 2025 aux éditions

Les Liens qui libèrent.

Nadia Henni-Moulaï (modération) est une journaliste spécialiste du contexte politique français. Elle est aussi auteure et a publié Un rêve, deux rives(2021), un récit original sur les liens entre la France et l’Algérie.

Le mardi 20 mai 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit

Pour suivre la conférence à distance, veuillez vous inscrire sur la page de l’événement sur le site du CAREP Paris.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-20T21:30:00+02:00

2025-05-20T19:30:00+02:00_2025-05-20T21:00:00+02:00

fin : 2025-05-20T23:00:00+02:00

CAREP Paris 12, rue Raymond Aron 75013 Paris

https://www.carep-paris.org/prochain-evenement/entre-mythes-de-loccident-et-france-terre-dimmigration/ communication@carep-paris.org https://www.facebook.com/carepparis https://www.facebook.com/carepparis https://twitter.com/CarepParis

Conférence avec Pascal Blanchard et Sophie Bessis, modérée par Nadia Henni-Moulaï.

À partir de l’ouvrage collectif « France, terre d’immigration. Treize siècles de présence du Maghreb, de l’Égypte et de l’Orient », et des travaux critiques de Sophie Bessis, « La double impasse : l’universel à l’épreuve des fondamentalismes religieux et marchands », cette discussion propose de repenser l’universel et le « nous » national en intégrant les voix longtemps tenues à l’écart.