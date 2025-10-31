Carhaix célèbre la Samain ! Carhaix-Plouguer
Carhaix s’anime au rythme de la Samain (Halloween) !
Venez participer à une journée exceptionnelle placée sous le signe des traditions celtiques et de la convivialité.
Rendez-vous à 12h00 au carrefour du Kreiz-Ker puis inauguration officielle de la nouvelle Grand Rue.
Après-midi distribution de bonbons dans les commerces. Visites guidées et contées. Parade avec jonglerie et échasses. Marché artisanal d’Arti-Breizh. Bagad Karaez. .
Centre-ville Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50
