Carhaix célèbre la Samain ! Carhaix-Plouguer vendredi 31 octobre 2025.

Centre-ville Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-10-31 12:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

2025-10-31

Carhaix s’anime au rythme de la Samain (Halloween) !

Venez participer à une journée exceptionnelle placée sous le signe des traditions celtiques et de la convivialité.

Rendez-vous à 12h00 au carrefour du Kreiz-Ker puis inauguration officielle de la nouvelle Grand Rue.

Après-midi distribution de bonbons dans les commerces. Visites guidées et contées. Parade avec jonglerie et échasses. Marché artisanal d’Arti-Breizh. Bagad Karaez. .

Centre-ville Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

