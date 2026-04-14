CARIBBEAN GOLDEN GLOVE 2ème édition, Le Lorrain, Le Lorrain

CARIBBEAN GOLDEN GLOVE 2ème édition 17 – 19 avril Le Lorrain

Préventes : 1 session = 12€ | 2 sessions = 22€ | 3 sessions = 30€ | Toutes les sessions = 55€ / Sur place : 15€ pour 1 session / Gratuit pour les -10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00 – 2026-04-20T01:00:00+02:00

Venez vibrer au rythme de plus de 80 combats amateurs internationaux

Des délégations du monde entier :

Martinique, Guadeloupe, Canada, Québec, Haïti, Royaume-Uni, France, Belgique, Guyane, Saint-Martin, Antigua-et-Barbuda et Sainte-Lucie !

Au programme (2 sessions par jour) :

Vendredi 17 & Samedi 18 avril : « Session journée » – 13h-17h | « Session soirée » – 18h-22h

Dimanche 19 avril : « Session journée » – 10h-14h | « Session soirée » – 15h-19h

Le Lorrain Le Lorrain Le Lorrain 97214 Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.tickettailor.com/events/lacadmiemovebox/2097896 »}]

Ce n’est pas juste un Gala de boxe. Compétition internationale journée & soirée. Plus de 10 nations qui s’affrontent sous les règlements de la FFBOXE. Une ambiance unique en Martinique