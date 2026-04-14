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CARIBBEAN GOLDEN GLOVE 2ème édition, Le Lorrain, Le Lorrain

CARIBBEAN GOLDEN GLOVE 2ème édition, Le Lorrain, Le Lorrain

CARIBBEAN GOLDEN GLOVE 2ème édition, Le Lorrain, Le Lorrain vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Le Lorrain

Adresse : Le Lorrain

Ville : 97214 Le Lorrain

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif : Préventes : 1 session = 12€ | 2 sessions = 22€ | 3 sessions = 30€ | Toutes les sessions = 55€ / Sur place : 15€ pour 1 session / Gratuit pour les -10 ans

CARIBBEAN GOLDEN GLOVE 2ème édition 17 – 19 avril Le Lorrain

Préventes : 1 session = 12€ | 2 sessions = 22€ | 3 sessions = 30€ | Toutes les sessions = 55€ / Sur place : 15€ pour 1 session / Gratuit pour les -10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00 – 2026-04-20T01:00:00+02:00

Venez vibrer au rythme de plus de 80 combats amateurs internationaux
Des délégations du monde entier :
Martinique, Guadeloupe, Canada, Québec, Haïti, Royaume-Uni, France, Belgique, Guyane, Saint-Martin, Antigua-et-Barbuda et Sainte-Lucie !
Au programme (2 sessions par jour) :
Vendredi 17 & Samedi 18 avril : « Session journée » – 13h-17h | « Session soirée » – 18h-22h
Dimanche 19 avril : « Session journée » – 10h-14h | « Session soirée » – 15h-19h

Le Lorrain Le Lorrain Le Lorrain 97214 Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.tickettailor.com/events/lacadmiemovebox/2097896 »}]
Ce n’est pas juste un Gala de boxe. Compétition internationale journée & soirée. Plus de 10 nations qui s’affrontent sous les règlements de la FFBOXE. Une ambiance unique en Martinique