Caribombo Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu
vendredi 9 octobre 2026 · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Montfort-sur-Meu
Caribombo Saison Culturelle Montfort-sur-Meu
2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Le vendredi 9 octobre à 20h30, L’Avant-Scène accueille le concert Caribombo dans le cadre de la saison culturelle.
Caribombo est un projet Global Bass live mêlant musiques électroniques et traditions afro-caribéennes et sud
américaines. Porté par le percussionniste, DJ et producteur vénézuélien Carlos Guillén, le trio associe cumbia, dembow, afrobeat et afro-house à des basses puissantes, des synthétiseurs incisifs et des percussions organiques. Sur scène, Caribombo réunit Carlos Guillén, Miguel Romero (basse, voix) et Marco Lacaille (percussions), trois musiciens aux parcours internationaux, pour une performance immersive, dansante et profondément rythmique. Un voyage aux influences multiples, de quoi faire vibrer les publics.
Percussion, programmation, voix Carlos Guillén
Basse électrique, voix Miguel Romero
Percussion Marco Lacaille
Concert organisé dans le cadre d festival départemental Le Grand Soufflet.
Petite restauration sur place.
Payant, sur réservation. .
2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 86 67 16 26
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English :
L’événement Caribombo Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté
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