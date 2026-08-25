Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Caribombo Saison Culturelle Montfort-sur-Meu

2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Le vendredi 9 octobre à 20h30, L’Avant-Scène accueille le concert Caribombo dans le cadre de la saison culturelle.

Caribombo est un projet Global Bass live mêlant musiques électroniques et traditions afro-caribéennes et sud

américaines. Porté par le percussionniste, DJ et producteur vénézuélien Carlos Guillén, le trio associe cumbia, dembow, afrobeat et afro-house à des basses puissantes, des synthétiseurs incisifs et des percussions organiques. Sur scène, Caribombo réunit Carlos Guillén, Miguel Romero (basse, voix) et Marco Lacaille (percussions), trois musiciens aux parcours internationaux, pour une performance immersive, dansante et profondément rythmique. Un voyage aux influences multiples, de quoi faire vibrer les publics.

Percussion, programmation, voix Carlos Guillén

Basse électrique, voix Miguel Romero

Percussion Marco Lacaille

Concert organisé dans le cadre d festival départemental Le Grand Soufflet.

Petite restauration sur place.

Payant, sur réservation. .

2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 86 67 16 26

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English :

L’événement Caribombo Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté