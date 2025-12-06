Carine Fieu Mia Goeman

1 rue de Nord Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-03-06 12:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-07

Exposition de peintures et de sculptures.

.

1 rue de Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr

English :

Photo exhibition.

L’événement Carine Fieu Mia Goeman Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2025-12-06 par Destination Brenne