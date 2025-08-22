Carine Lotta Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Carine Lotta Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement samedi 14 février 2026.

Carine Lotta

Samedi 14 février 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

Par ici est la voix qui émane d’un berceau d’humanités méditerranéennes.







Cette gentille Méduse née à Marseille, chante dans la langue de son pays natal, et dans un mélange de dialectes, ceux de l’île de la Sicile. La musique de son histoire, les sons de ses origines multipliées et les mots de ses caractères, voyagent et s’adressent à tous. La parole est donnée avec passion, impartialité, amour et douceur. L’on danse et l’on chante sur ces raisons de création.







Comme une intuition, un instinct de survie, un sixième sens, une expression viscérale, subconsciente, évidente et profonde. Chercher la paix pour la semer et la partager.





Carine Lotta chant et direction artistique

Braka batterie et cordes

Damien Malavergne tuba, marching .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

German :

Diese Aufführung findet im Rahmen des Pôle des Musiques du Monde der Cité de la Musique in Marseille statt.

Italiano :

Questo spettacolo fa parte del Pôle des Musiques du Monde della Cité de la Musique di Marsiglia.

Espanol :

Este espectáculo forma parte del Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marsella.

L’événement Carine Lotta Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille