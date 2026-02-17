Carlos Elliot, Bobby Gentilo, Eduardo Oviedo et La Bedoune Salle de L’Abescat Tournon-d’Agenais Samedi 7 mars, 19h00 Tarif prévente 14€, 27€, 29€ Tarif sur place 16€, 29€, 32€

Dans le cadre de la 153e Blues Station à Tournon d’Agenais le samedi 7 mars dès 19 heures salle de L’Abescat, le meilleur du Blues Live.

Vous êtes conviés à venir découvrir l’énergie électrisante de Carlos Elliot Jr et du mélange unique de blues hill country de son groupe. Ce trio dynamique, originaire de Colombie et des États-Unis, captive le public avec leur performance puissante, le groupe attire des foules de tous les coins, laissant une impression durable. Leur son unique, combiné à leur présence scénique énergique, crée une expérience véritablement inoubliable. Carlos Elliot Jr. (chant, guitare, basse), Bobby Gentilo (basse, guitare, chant), Eduardo Oviedo (batterie, chant). La soirée débutera avec le duo La Bedoune. Cécile et Greg Perfetti jouent ensemble depuis très longtemps, Cécile chante ses histoires qui sont comme autant de petits squelettes dans son sillage et sa musique est un mélange de tout ce qu’elle a entendu, appris et chanté depuis sa plus tendre enfance. Elle joue de la basse, et Greg de la guitare, ils jouent de la grosse caisse et de la caisse claire avec leurs pieds. Dans un pot, ils mettent des petits morceaux d’âme, de vie, de joie et de colère aussi, offrant à leur public une mixture très spéciale : leur « Frenchy blues ». La Bedoune, c’est l’assurance d’une découverte qui sera forcément réussie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T23:30:00.000+01:00

http://www.bluesstation.fr https://www.facebook.com/BluesStationConcerts blues.station@wanadoo.fr

Salle de L’Abescat Tournon d’Agenais Ville Haute Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne



