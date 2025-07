CARLOS MICHÁNS CROQUIS DESSINS ET PHOTOS Langres

CARLOS MICHÁNS CROQUIS DESSINS ET PHOTOS

Centre Culturel Arteméum Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-08-13

fin : 2025-09-28

2025-08-13

Tout public

Pour la première fois depuis son inauguration en 2019, le Centre Culturel Arteméum consacre une exposition aux croquis, dessins et photos de son co-fondateur et co-directeur, le compositeur, écrivain et dessinateur Carlos Micháns. La sélection comprend plus de cent réalisations en encre, fusain, crayon et pastel, pour la plupart en blanc et noir.

Centre Culturel Arteméum Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 67 97 82 76 artemeum.langres@gmail.com

