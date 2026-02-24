Carlos Núñez Band Rue du Stade Plougonvelin

Carlos Núñez Band

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 21:30:00

2026-03-21

L’Espace Keraudy a l’immense plaisir d’accueillir Carlos Núñez, le virtuose de la cornemuse galicienne, pour une soirée inoubliable placée sous le signe de la musique.

Reconnu comme l’un des plus grands ambassadeurs de la culture galicienne, Carlos Núñez fait vibrer les scènes du monde entier avec son style unique, mêlant traditions celtiques, rythmes atlantiques et une énergie contagieuse. À mi-chemin entre la Galice et la Bretagne, ce concert sera une véritable célébration des liens profonds entre deux terres sœurs, unies par la mer et la musique.

Entouré de musiciens d’exception, Carlos Núñez vous embarquera dans un voyage sonore envoûtant, où cornemuses, flûtes et percussions dialoguent avec passion et virtuosité.

CONCERT COMPLET .

