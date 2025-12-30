CARLOS NUNEZ ESPACE BEL AIR St Aubin Du Cormier

CARLOS NUNEZ Début : 2026-03-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Flûtiste virtuose et sonneur prodige, surnommé « le Jimi Hendrix de la gaïta », Carlos Núñez réhabilite la richesse de l’identité musicale de son pays : flamenco, chant ancien de Galice et musique andalouse du Maghreb, tous trois ont une racine commune. Véritable ambassadeur musical et alchimiste pionnier, il assume la relève de l’interceltisme. Il offre aujourd’hui avec Celtic Sea une célébration musicale vibrante de la richesse culturelle celtique, qui transcende les frontières et les époques, de la Bretagne à la Galice en passant par l’Irlande.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE BEL AIR RUE DES ROCHERS 35140 St Aubin Du Cormier 35