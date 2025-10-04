Carmen ballet & soirée espagnole Forum de Berre Berre-l’Étang

Le Festival Bouger les lignes aura à cœur de faire entendre les voix des femmes d’hier et d’aujourd’hui, d’ouvrir les regards, de mettre en valeur celles à qui l’on a trop souvent demandé de rester discrètes.

Une soirée envoûtante en bord d’étang. Au coucher du soleil, cette adaptation contemporaine de Carmen par Julien Lestel, qui a tourné dans les plus grandes salles du monde, reprend vie à Berre l’étang dans un cadre magique. Les corps des danseurs s’entrelacent avec fluidité et puissance, portés par une chorégraphie alliant énergie et légèreté. L’histoire explore l’émancipation de la femme et les passions humaines, sublimée par des jeux de lumières architecturaux naturels entre l’eau et le ciel qui créent une atmosphère envoûtante, offrant une expérience sensorielle unique où danse et nature fusionnent parfaitement.

Après le spectacle offert pour cette ouverture de saison, profitez d’une soirée espagnole avec paëlla géante, musique, danse et initiation à la sévillane et la rumba. Olé !

Participation libre sur place au profit du fonds boursier, sur réservation .

Forum de Berre Esplanade Lucie Aubrac, 834 Rue Fernand Léger Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Bouger les lignes Festival will be dedicated to making the voices of women, past and present, heard, to opening our eyes, to highlighting those who have too often been asked to remain discreet.

German :

Das Festival Bouger les lignes soll den Stimmen der Frauen von gestern und heute Gehör verschaffen, den Blick öffnen und diejenigen hervorheben, von denen man allzu oft verlangt hat, dass sie unauffällig bleiben.

Italiano :

Il Festival Bouger les lignes (Sposta le linee) si impegnerà a far sentire la voce delle donne, del passato e del presente, ad aprire il modo in cui guardiamo le cose, a mettere in evidenza quelle donne a cui troppo spesso è stato chiesto di mantenere un basso profilo.

Espanol :

El Festival Bouger les lignes (Mover las líneas) se comprometerá a hacer oír la voz de las mujeres, pasadas y presentes, a abrir la mirada, a poner de relieve a aquellas mujeres a las que demasiado a menudo se les ha pedido que pasen desapercibidas.

