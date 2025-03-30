CARMEN – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

CARMEN Le Barcelona Flamenco Ballet (BFB) aborde le mythe omniprésent de Carmen dans son nouveau projet. Cette nouvelle reconstitution de l’œuvre de Bizet apporte du flamenco de nouveaux éléments jusqu’alors inconnus. Elle dépasse la conception traditionnelle dans laquelle elle a été historiquement catégorisée et l’adapte à la réalité de la société contemporaine d’aujourd’hui. Les valeurs pour lesquelles Carmen est aujourd’hui une femme de notre temps et l’adaptation de la musique et du ballet flamenco avec le cachet distinctif qui caractérise David Gutierrez, placent l’œuvre dans un nouveau paradigme du mythe universel et du flamenco du XXIe siècle.Malgré le temps passé, Carmen maintient son message de liberté et de courage face à un monde inégal où les femmes continuent de lutter pour leurs droits. Carmen est le prototype d’une femme qui fait face à un monde masculin hostile et violent auquel elle ne survit pas, mais laisse son exemple à la postérité.Carmen est douleur, passion et cri de liberté, des sentiments que l’art flamenco représente magistralement dans son aspect le plus sauvage et le plus primitif. BFB raconte l’histoire écrite par Prosper Mérimée qui raconte l’histoire d’amour entre Carmen la gitane et Escamillo le torero. Ici aussi, le langage flamenco est le meilleur véhicule d’expression artistique pour exprimer les émotions et le parfait moteur pour transmettre la passion des protagonistes.Les personnages de Mérimée, la musique de Bizet et le flamenco de BFB se fondent dans un spectacle ouvert aujourd’hui au public. Les amoureux de l’opéra, du flamenco, de la danse, de la musique, du théâtre et des arts du spectacle en général découvriront une nouvelle référence esthétique dans cette Carmen, où le mélange des cultures et des sensibilités leur ouvrira les portes de l’art du XXIe siècle.Avec Carmen, le Ballet Flamenco de Barcelone veut rendre hommage à Prosper Mérimée et à sa relation avec l’Espagne et particulièrement avec Barcelone. Il connaissait la ville, parlait le catalan et même la langue caló des gitans. Pour ses liens avec Barcelone, pour son amour de la diversité et du mélange des cultures, BFB doit beaucoup au génial auteur Prosper Mérimée.

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84