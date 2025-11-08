Carmen de Georges Bizet Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden

Carmen de Georges Bizet Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden samedi 8 novembre 2025.

Carmen de Georges Bizet

Centre Culturel Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-23 23:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-22

Venez nombreux au spectacle CARMEN proposé par la troupe Barbe Bleu, accompagnée par les enfants de la Maitrise de Lannion et de fabuleuses voix de solistes !

La mise en scène est signée David Crowhurst et Aurélie Marchand assure la direction du cœur avec brio ! .

