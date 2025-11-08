Carmen de Georges Bizet Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden
Carmen de Georges Bizet Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden samedi 8 novembre 2025.
Carmen de Georges Bizet
Centre Culturel Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-23 23:00:00
2025-11-08 2025-11-22
Venez nombreux au spectacle CARMEN proposé par la troupe Barbe Bleu, accompagnée par les enfants de la Maitrise de Lannion et de fabuleuses voix de solistes !
La mise en scène est signée David Crowhurst et Aurélie Marchand assure la direction du cœur avec brio ! .
Centre Culturel Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 33 10 58
