CARMEN ET BOLERO – AGORA – ESPACE CULTURES Cherbourg En Cotentin

CARMEN ET BOLERO Début : 2026-02-01 à 15:30. Tarif : – euros.

NP SPECTACLES PRODUCTIONS PRÉSENTE : CARMEN ET BOLERO DE RAVELCARMEN etleBolérodeRAVEL (Ballet)Grand Ballet de KievCARMEN de Georges BIZET et le Boléro de RAVELEtoiles, solistes et corps de ballet.Direction A. STOYANOV1H40 avec entracteUn seul spectacle pour deux œuvres majeures : Carmen et le Boléro de RAVEL, deux compositeurs Bizet et Ravel. Deux œuvres qui se font écho. Carmen, le Ballet Mythique, pure harmonie entre la Grande Danse Classique et la Danse de Caractère. Œuvre la plus jouée dans le monde, le destin de Carmen est intemporel. Femme solaire, elle se régénère dans sa recherche éperdue de l’amour, jupe et cheveux au vent, elle le paiera de sa vie et affronte la mort avec bravoure. Le Boléro, « Je n’ai écrit qu’un seul chef d’œuvre » disait Ravel et c’est le Boléro. L’entendre c’est l’avoir tout de suite dans la tête, son crescendo ne cesse de nous bercer. Ce principe de composition révolutionnaire a fait du Boléro l’une des œuvres les plus fascinantes du répertoire qui demeure, aujourd’hui encore, l’une des plus populaires au monde.Ces deux œuvres s’ouvrent à un large public très varié, elles sont àmême de contenter les amateurs de la grande danse classique et à ceux qui souhaitent la découvrir. Un spectacle pour toute la famille magnifiquement interprété par le Grand Ballet de Kiev et ses étoiles. ———————-Le Grand Ballet de Kiev : Le Grand Ballet de Kiev est un ensemble de danse classique Ukrainienne couronné de succès. Ses membres sont issus des meilleures écoles de théâtres, d’opéras et de ballets d’Ukraine. Son directeur qui participe àcette sélection très rigoureuse est Alexander Stoyanov, étoile de ballet mondialement reconnu. Le répertoire de ce ballet est constitué avant tout des grandes œuvres du patrimoine classique de la danse : Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, Casse Noisette, Carmen, Giselle, Don Quichotte et tant d’autres. La beauté, la perfection de leurs performances et leur notoriété les amènent à se produire dans le monde entier, tout comme récemment aux Etats-Unis, au Mexique, en Hollande et au Japon.

AGORA – ESPACE CULTURES Avenue du Thivet 50120 Cherbourg En Cotentin 50