Carmen et Le Boléro, danse classique Rue Jean Monet Carhaix-Plouguer

Carmen et Le Boléro, danse classique

Rue Jean Monet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

GRAND BALLET DE KIEV

Un seul spectacle pour deux œuvres majeures Carmen et le Boléro de Ravel, deux compositeurs Bizet et Ravel. Deux œuvres qui se font écho.

Carmen, ce ballet mythique, incarne une parfaite harmonie entre la grande danse classique et la danse de caractère. Reconnue comme l’œuvre la plus jouée au monde, elle traverse les époques sans perdre de sa puissance dramatique. Carmen, femme solaire, s’élance avec fougue dans une quête d’amour effrénée. La jupe virevoltante et les cheveux emportés par le vent, elle vit avec passion et paie cet élan de liberté au prix de sa vie. Jusqu’au dernier souffle, elle fait face à la mort avec une bravoure saisissante.

Je n’ai écrit qu’un seul chef-d’œuvre , affirmait Maurice Ravel, et c’est le Boléro. Dès les premières notes, cette œuvre obsédante s’imprime dans l’esprit, portée par un crescendo envoûtant qui nous berce sans relâche. Ce principe de composition, à la fois simple et audacieux, a conféré au Boléro une place unique dans le répertoire musical. Aujourd’hui encore, il demeure l’une des créations les plus fascinantes et les plus universellement aimées au monde.

Tout public.

Durée 1h50 avec entracte. .

