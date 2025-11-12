Carmen et le Boléro de Ravel Equeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin

Carmen et le Boléro de Ravel

Equeurdreville-Hainneville Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Grand Ballet de Kiev.

Un seul spectacle pour deux œuvres majeures Carmen et le Boléro de RAVEL. Deux compositeurs Bizet et Ravel, deux œuvres qui se font écho.

Carmen.

Le ballet mythique, pure harmonie entre la Grande Danse Classique et la Danse de Caractère, est l’œuvre la plus jouée dans le monde. Le destin de Carmen est intemporel femme solaire, elle se régénère dans sa recherche éperdue de l’amour, jupe et cheveux au vent et elle le paiera de sa vie en affrontant la mort avec bravoure.

Le Boléro.

Je n’ai écrit qu’un seul chef d’œuvre disait Ravel et c’est le Boléro. L’entendre c’est l’avoir tout de suite dans la tête, son crescendo ne cesse de nous bercer. Ce principe de composition révolutionnaire a fait du Boléro l’une des œuvres les plus fascinantes du répertoire qui demeure, aujourd’hui encore, l’une des plus populaires au monde.

Ces deux œuvres s’ouvrent à un large public très varié, elles contenteront autant les amateurs de la grande danse classique que ceux qui souhaitent la découvrir ! Un spectacle pour toute la famille, magnifiquement interprété par le Grand Ballet de Kiev et ses étoiles.

Etoiles, solistes et corps de ballet.

Direction A. STOYANOV.

Durée 1h40 avec entracte. .

Equeurdreville-Hainneville Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Carmen et le Boléro de Ravel

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Carmen et le Boléro de Ravel Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Cotentin