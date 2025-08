Carmen et le Boléro Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

Carmen et le Boléro Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac samedi 28 février 2026.

Carmen et le Boléro

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 21:40:00

Date(s) :

2026-02-28

NP Spectacles Productions présent Carmen et le Bolero de Ravel

Un seul spectacle pour deux oeuvres majeures Carmen et le Boléro de RAVEL, deux compositeurs Bizet et Ravel. Deux oeuvres qui se font écho.

Carmen, le Ballet Mythique, pure harmonie entre la Grande Danse Classique et la Danse de Caractère. OEuvre la plus jouée dans le monde, le destin de Carmen est intemporel. Femme solaire, elle se régénère dans sa recherche éperdue de l’amour, jupe et cheveux au vent, elle le paiera de sa vie et affronte la mort avec bravoure.

Le Boléro, Je n’ai écrit qu’un seul chef d’oeuvre disait Ravel et c’est le Boléro. L’entendre c’est l’avoir tout de suite dans la tête, son crescendo ne cesse de nous bercer. Ce principe de composition révolutionnaire a fait du Boléro l’une des oeuvres les plus fascinantes du répertoire qui demeure, aujourd’hui encore, l’une des plus populaires au monde.

Ces deux oeuvres s’ouvrent à un large public très varié, elles sont à même de contenter les amateurs de la grande danse classique et à ceux qui souhaitent la découvrir. Un spectacle pour toute la famille magnifiquement interprété par le Grand Ballet de Kiev et ses étoiles.

TARIFS

Individuel 44€

Jeune -18 ans /étudiants -25ans/ demandeur d’emploi (sur justificatif): 24€

Réservation en ligne .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Carmen et le Boléro La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-07-30 par ADT44