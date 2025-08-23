Carmen et le Boléro par le Grand Ballet de Kiev Théâtre municipal Sens

Carmen et le Boléro par le Grand Ballet de Kiev

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:30:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Un seul spectacle pour deux œuvres majeures Carmen et le Boléro de RAVEL, deux compositeurs Bizet et Ravel. Deux œuvres qui se font écho.

Carmen, le Ballet Mythique, pure harmonie entre la Grande Danse Classique et la Danse de Caractère. Œuvre la plus jouée dans le monde, le destin de Carmen est intemporel. Femme solaire, elle se régénère dans sa recherche éperdue de l’amour, jupe et cheveux au vent, elle le paiera de sa vie et affronte la mort avec bravoure.

Le Boléro, Je n’ai écrit qu’un seul chef d’œuvre disait Ravel et c’est le Boléro. L’entendre c’est l’avoir tout de suite dans la tête, son crescendo ne cesse de nous bercer. Ce principe de composition révolutionnaire a fait du Boléro l’une des œuvres les plus fascinantes du répertoire qui demeure, aujourd’hui encore, l’une des plus populaires au monde.

Ces deux œuvres s’ouvrent à un large public très varié, elles sont à même de contenter les amateurs de la grande danse classique et à ceux qui souhaitent la découvrir. Un spectacle pour toute la famille magnifiquement interprétée par le Grand Ballet de Kiev et ses étoiles.

CARMEN de Georges Bizet et LE BOLÉRO de Ravel

Etoiles, solistes et corps de ballet du Grand Ballet de Kiev

Chorégraphie et Direction A. Stoyanov .

+33 3 86 83 81 00

