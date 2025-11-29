Carmen et les sortilèges MPAA/Saint-Germain Paris
Carmen et les sortilèges MPAA/Saint-Germain Paris samedi 29 novembre 2025.
Le
GPSOrchestra rend hommage à quatre compositeurs français mondialement
reconnus, célébrés en 2025 : Georges Bizet (150ème anniversaire de la
création de Carmen), Maurice Ravel (150ème anniversaire de sa
naissance), Gabriel Fauré et Erik Satie (disparus il y’a 100 ans).
Deux
de ces musiciens ayant vécu dans les Yvelines, c’est l’occasion pour
cet orchestre de musicien·nes amateur·ices passionné·es de mettre en
lumière le Grand Paris Seine et-Oise où il est implanté en tant
qu’acteur culturel majeur.
LE GPSORCHESTRA
Le
GPSOrchestra est un orchestre d’harmonie de renom situé sur le
territoire de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise. Cet
orchestre se compose de musiciens talentueux qui se réunissent pour
préparer des programmes d’oeuvres qui seront ensuite données en concerts
dans différentes communes de la CU. Le GPSOrchestra est reconnu pour
son excellence et sa passion pour la musique, et il est très apprécié
par les mélomanes de la région. Assister à l’un de leurs concerts vous
offrira l’occasion de vivre une expérience musicale exceptionnelle.
Le
GPSOrchestra permet aux musiciens amateurs éclairés de la région de se
réunir pour former un grand orchestre de bonne qualité, dirigé par un
chef d’orchestre professionnel.
Ce projet inclusif a pour
objectif de démocratiser l’accès à la musique et de favoriser les
rencontres entre les musiciens de tous horizons. Il offre également une
opportunité unique aux habitants du territoire de la CU et au-delà de
participer à une expérience musicale enrichissante.
Le
GPSOrchestra est une belle initiative qui contribue à la dynamisation et
la valorisation de la vie culturelle de la communauté urbaine du Grand
Paris Seine-et-Oise. Constitué principalement d’instruments à vents,
notre ensemble participe à la valorisation des instruments à vents
fabriqués sur notre territoire. Il permet de rassembler les habitants
autour d’une passion commune et favorise le dialogue intergénérationnel
et interculturel.
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Célébrons les grands compositeurs, démocratisons la musique et valorisons nos talents locaux !
Le samedi 29 novembre 2025
de 19h30 à 21h00
payant
Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).
Tout public.
MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris
+33146346858 https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs