Carmen et les sortilèges MPAA/Saint-Germain Paris

Carmen et les sortilèges MPAA/Saint-Germain Paris samedi 29 novembre 2025.

Le

GPSOrchestra rend hommage à quatre compositeurs français mondialement

reconnus, célébrés en 2025 : Georges Bizet (150ème anniversaire de la

création de Carmen), Maurice Ravel (150ème anniversaire de sa

naissance), Gabriel Fauré et Erik Satie (disparus il y’a 100 ans).

Deux

de ces musiciens ayant vécu dans les Yvelines, c’est l’occasion pour

cet orchestre de musicien·nes amateur·ices passionné·es de mettre en

lumière le Grand Paris Seine et-Oise où il est implanté en tant

qu’acteur culturel majeur.

LE GPSORCHESTRA

Le

GPSOrchestra est un orchestre d’harmonie de renom situé sur le

territoire de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise. Cet

orchestre se compose de musiciens talentueux qui se réunissent pour

préparer des programmes d’oeuvres qui seront ensuite données en concerts

dans différentes communes de la CU. Le GPSOrchestra est reconnu pour

son excellence et sa passion pour la musique, et il est très apprécié

par les mélomanes de la région. Assister à l’un de leurs concerts vous

offrira l’occasion de vivre une expérience musicale exceptionnelle.

Le

GPSOrchestra permet aux musiciens amateurs éclairés de la région de se

réunir pour former un grand orchestre de bonne qualité, dirigé par un

chef d’orchestre professionnel.

Ce projet inclusif a pour

objectif de démocratiser l’accès à la musique et de favoriser les

rencontres entre les musiciens de tous horizons. Il offre également une

opportunité unique aux habitants du territoire de la CU et au-delà de

participer à une expérience musicale enrichissante.

Le

GPSOrchestra est une belle initiative qui contribue à la dynamisation et

la valorisation de la vie culturelle de la communauté urbaine du Grand

Paris Seine-et-Oise. Constitué principalement d’instruments à vents,

notre ensemble participe à la valorisation des instruments à vents

fabriqués sur notre territoire. Il permet de rassembler les habitants

autour d’une passion commune et favorise le dialogue intergénérationnel

et interculturel.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Célébrons les grands compositeurs, démocratisons la musique et valorisons nos talents locaux !

Le samedi 29 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Tout public.

début : 2025-11-29T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-29T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T19:30:00+02:00_2025-11-29T21:00:00+02:00

MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris

+33146346858 https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs