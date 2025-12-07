CARMEN ET L’ORCHESTRE ! – SALLE GAVEAU Paris

CARMEN ET L'ORCHESTRE ! Début : 2025-12-07 à 10:30.

Carmen , c’est bien plus qu’une simple histoire d’amour. C’est une aventure palpitante où rythmes enflammés, danses et passions se mêlent. Dans ce concert, les enfants découvriront les airs les plus célèbres de cet opéra, présentés dans deux suites symphoniques où l’orchestre fait revivre les moments clés : la fougue du flamenco, la vivacité des fêtes espagnoles et la force du drame. L’orchestre devient le véritable conteur de l’histoire, donnant vie aux émotions qui traversent Carmen : la passion, la joie, la tension et la tragédie. À travers chaque instrument, l’Espagne se dévoile, vibrante de couleurs, d’énergie et d’émotion. Un concert riche en rythme et en surprises, où la musique vous entraîne dans un tourbillon d’émotions et de sensations ! Pendant ce concert, place aux talents de demain avec une création pour violon et orchestre d’un jeune compositeur, interprétée par Maëlys Lauriac, lauréate du concours Édouard Colonne 2025 !A partir de 4 ans

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75